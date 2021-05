Jazda na podwójnym gazie — taka weekendowa tradycja

Niestety kolejny poniedziałek to kolejne informacje o nietrzeźwych kierowcach. W jednym tylko przypadku kierujący był trzeźwy, ale nie wystarczająco ostrożny.

W piątek (21.05.2021r.) funkcjonariusze wyjaśniali okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem pieszej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Pożary w gminie Działdowo. Według wstępnych ustaleń Policji, kierujący pojazdem marki VW CRAFTER, 23-letni mieszkaniec gminy Działdowo, wykonując manewr cofania, nie zauważył idącej z tyłu jego pojazdu 62-latki. W wyniku kontaktu pojazdu z pieszą, kobieta przewróciła się i z bólem głowy została zabrana przez karetkę pogotowia do szpitala w Działdowie. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Działdowie.

W sobotę (22.05.2021r.) w Działdowie na ul. Olsztyńskiej policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym marki BMW. To 24-letni działdowianin, który poruszał się autem będąc w stanie nietrzeźwości. Miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

W tym samym dniu (22.05.2021r.) w miejscowości Burkat w gminie Działdowo patrol ruchu drogowego ujawnił nietrzeźwego 22-latka. Mężczyzna kierował pojazdem marki Opel Corsa. Poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wydmuchał ponad pół promila alkoholu. Również w tym przypadku policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Kolejnego nietrzeźwego kierującego policjanci zatrzymali na terenie gminy Płośnica. To 17-letni mieszkaniec tej gminy. Młodzieniec jechał trasą Wielki Łęck - Mały Łęck i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Funkcjonariusze ruszyli za kierującym motorowerem marki ZIPP i zatrzymali go. Okazało się, że nieletni kierowca jednośladu miał ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze uniemożliwili motorowerzyście dalszą jazdę. O jego losie zadecyduje teraz sąd.

W niedzielę (23.05.2021r.) na jednej z ulic w miejscowości Lidzbark patrol prewencji zatrzymał do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Seat Ibiza. Autem poruszał się 63-letni mieszkaniec powiatu działdowskiego. W tym przypadku badanie stanu trzeźwości kierującego Seatem, wykazało promil alkoholu w jego organizmie.

KPP Działdowo