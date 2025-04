Miniony weekend wielkanocny na drogach powiatu działdowskiego przebiegał dość spokojnie i bez poważniejszych wydarzeń drogowych. Policjanci ujawnili nietrzeźwych kierujących i pracowali na miejscu kliku drobnych kolizji. Funkcjonariusze zatrzymali również kierującego z cofniętymi uprawnieniami do kierowania.

W sobotę (19 kwietnia) w Działdowie przy ulicy Olsztyńskiej patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej kierującego motocyklem marki Suzuki. Powodem kontroli była nadmierna prędkość kierującego jednośladem. Podczas badania stanu trzeźwości 46-letni kierujący wydmuchał ponad 1,6 promila alkoholu. Policjanci uniemożliwili mieszkańcowi powiatu olsztyńskiego dalszą jazdę i zatrzymali mu elektronicznie prawo jazdy, a także zabezpieczyli motocykl. O dalszym losie nieodpowiedzialnego kierującego i jego pojazdu zadecyduje wkrótce sąd.

W niedzielę (20 kwietnia) policjanci ruchu drogowego w miejscowości Kisiny zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki BMW. Samochodem kierował 26-latek z Mławy. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że młodzieniec posiada cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Policjanci pojazd przekazali osobie wskazanej, a kierującego poinformowali o skierowaniu sprawy do sądu.

W poniedziałek (21 kwietnia) w Lidzbarku na ulicy patrol prewencji ujawnił nietrzeźwego motorowerzystę, po wcześniejszym zgłoszeniu obywatelskim z podejrzeniem kierującego pod działaniem alkoholu. Policjanci na miejscu zastali mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który ujął kierowcę jednośladu. Badanie stanu trzeźwości motorowerzysty wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Ponadto w trakcie kontroli okazało się, że mieszkaniec gminy Lidzbark nie posiadał prawa jazdy. Wobec 51-latka policjanci sporządzili dokumentację do sądu i przerwali mu dalsze kierowanie pojazdem.

W tym samym dniu policjanci z Lidzbarka w Rybnie zatrzymali pojazd marki Seat Leon w związku ze zgłoszeniem dotyczącym uszkodzenia szyby w innym pojeździe. Na miejscu ustalono, że na trasie Dębień - Rybno 18-letni pasażer pojazdu marki Seat Leon, siedzący z przodu z prawej strony, poprzez rzucenie w szybę czołową balonu z wodą na jadący z przeciwnego kierunku ruchu samochód marki BMW, spowodował jej pęknięcie. Policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia, a od pojazdu BMW zatrzymali dowód rejestracyjny z uwagi na jego uszkodzenia, powstałe w zdarzeniu.

kpp, red.