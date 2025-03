Daniel Kasprowicz był gościem Kanału Zero

W minionym tygodniu Daniel Kasprowicz, prezes Fundacji dla Madagaskaru, dyrektor Centrum Klinicznego im. Jana Beyzyma w Manerinerina oraz przewodniczący malgaskiego Stowarzyszenia Atelier de Dieu, był gościem programu śniadaniowego „7:00” na Kanale Zero. Daniel pochodzi z Warmii i Mazur, a dokładnie z gminy Rybno (powiat działdowski).

Program, prowadzony przez TEDE i Piotra Połacia, łączył luźną atmosferę z poważnymi tematami, dając widzom przestrzeń do rozmowy o trudnych zagadnieniach. Daniel został zaproszony do programu przez jednego z scenarzystów, który natrafił na jego osobę przeglądając media społecznościowe.

Podczas rozmowy, Daniel Kasprowicz opowiedział o pracy w Centrum Klinicznym im. Jana Beyzyma w Manerinerina. Beyzym był polskim jezuitą i misjonarzem, który poświęcił swoje życie pomocy chorym i biednym na Madagaskarze, a jego imię stało się symbolem oddania w służbie drugiemu człowiekowi. Gość programu opowiedział o wyzwaniach związanych z codzienną działalnością centrum, które jest kluczowym punktem medycznym w regionie borykającym się z niedożywieniem i ubóstwem. Opisując sytuację na wyspie, Daniel zaznaczył, że wielu pacjentów, którzy trafiają do centrum, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi wynikającymi z tych trudnych warunków.

W trakcie rozmowy poruszone zostały również projekty, które realizuje Fundacja dla Madagaskaru, takie jak projekt stypendialny, umożliwiający dzieciom i młodzieży z dystryktu Mampikony dostęp do edukacji, oraz projekt rolniczy, który ma na celu poprawę jakości życia poprzez rozwój zrównoważonego rolnictwa.

Daniel zwrócił uwagę na problem syndromu Białego Zbawcy, który często towarzyszy inicjatywom pomocowym. Wyjaśnił, jak unikać tego zjawiska, podkreślając znaczenie współpracy z lokalnymi społecznościami oraz szacunku dla ich tradycji i potrzeb, by pomoc była skuteczna i przynosiła trwałe efekty.

Na zakończenie Daniel przedstawił najnowszy projekt – budowę Zespołu Szkół w Mampikony, który ma zapewnić młodym ludziom lepsze warunki edukacyjne i szanse na przyszłość. Fundacja poszukuje obecnie wsparcia finansowego, a wszyscy, którzy chcieliby pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia, mogą to zrobić poprzez stronę www.zrzutka.pl/szkola

Program „7:00” na Kanale Zero stanowił doskonałą okazję do przybliżenia problemów Madagaskaru i podjęcia ważnych tematów związanych z pomocą humanitarną. Choć rozmowa była lekka i pełna humoru, poruszone kwestie, takie jak niedożywienie, ubóstwo czy potrzeba odpowiedzialnej pomocy, skłoniły widzów do głębszej refleksji.

red