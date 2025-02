Kliknęła w link, by potwierdzić transakcję kupna, a z jej konta zniknęło ponad 29 tysięcy złotych

W piątek (7.02.2025 r.) do Komisariatu Policji w Lidzbarku zgłosiła się mieszkanka powiatu działdowskiego, informując, że z jej konta zniknęły pieniądze. Kobieta wystawiła na jednym z internetowych portali sprzedażowych produkt do sprzedaży. Osoba zainteresowana jego zakupem skontaktowała się z kobietą za pośrednictwem wiadomości sms, w której przesłała jej link w celu potwierdzenia rzekomej wpłaty pieniędzy na konto sprzedającej. Po kliknięciu linku i podaniu swoich danych logowania, z konta 46-latki zniknęły pieniądze w kwocie 29401,34 złote, które sprawca przelał na inne konto.

Kolejny raz apelujemy - NIE KLIKAJ na link przesyłany przez innych!

Pamiętajmy, by nie otwierać linków przychodzących z zewnątrz. Szczególnie, jeśli po kliknięciu na link, otwiera się strona logowania do banku. Każda taka sytuacja powinna wzbudzić w nas niepokój. Nie podawaj swoich danych logowania i nie próbuj w ten sposób wchodzić na stronę banku. Jeśli chcesz dokonać przelewu lub płatności za pomocą aplikacji bankowej, wejdź sam na stronę banku i wykonaj transakcję. Nigdy nie wchodź na linki, podsyłane z zewnątrz, zwłaszcza, gdy kupujący lub sprzedający prosi, by w ten sposób potwierdzić wpłatę pieniędzy. Nie podawaj swoich danych dostępowych do konta i danych logowania. Pamiętaj, by zabezpieczać swoje konto, poprzez podwójną weryfikację i zmieniać hasła dostępowe do aplikacji i kont internetowych.