Oszukana metodą na wnuczka, straciła 14000 złotych

W sobotę (30 listopada) do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie wpłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa metodą na wnuczka. Do 87-letniej mieszkanki Działdowa na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, podając się za wnuczkę kobiety. Powiedziała, że miała wypadek i żeby ją wypuścili, musi wpłacić pieniądze na "wykup". Seniorka zgodziła się pożyczyć pieniądze, które miał odebrać kurier. Po 15 minutach do drzwi zapukał mężczyzna, podający się za kuriera, któremu kobieta przekazała w kopercie pieniądze w kwocie 14 000 złotych oraz biżuterię. 87-latka została oszukana.

Uważajmy na „wnuczka”. Metoda „na wnuczka” charakteryzuje się tym, że przestępca podaje się za krewnego. Dzwoni do ofiary, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem, córką... Tak prowadzi rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszuści wykonują do swoich ofiar bardzo dużo połączeń telefonicznych, w krótkich odstępach czasu w celu wywarcia presji psychologicznej i nakłonienia do szybkiego przekazania pieniędzy. Takie częste telefony mają, także utrudnić osobie oszukiwanej, nawiązanie kontaktu z członkami rodziny, rzekomo proszącymi o pomoc finansową. Oszuści, to nie tylko mężczyźni!

Pod pozorem nagłego nieszczęścia, najczęściej jest to wypadek samochodowy, zwracają się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. Oszust prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z mieszkania ofiary, po czym podsyła „zaufaną osobę”, mówiąc, że nie może po pieniądze przyjechać osobiście, ale za chwilę przyjedzie po nie jakiś znajomy. W stosunku do osób, niemających gotówki w domu nalega, aby udały się do banku, celem jej wypłacenia. Podczas rozmów płaczą i lamentują, chcąc wzbudzić w ten sposób współczucie i uzyskać natychmiastową pomoc w postaci pieniędzy. Ofiara, wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie, zostaje okradziona.

kpp, red.