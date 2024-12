50-latek został oszukany na wygraną w loterii stracił 21 000 tysięcy złotych

W czwartek (28.11.2024 r.) do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie zgłosił się mieszkaniec powiatu mławskiego, który w okresie od lipca do momentu zgłoszenia wpłacał pieniądze na opłaty transferowe związane z wygraną w loterii. Mężczyzna należał do fanklubu jednej ze znanych polskich sportsmenek i lajkował na portalu społecznościowym wpisy dotyczące jej występów. Przez komunikator internetowy odezwała się do niego osoba, która poinformowała go, że został zwycięzcą w loterii fanklubu sportsmenki i aby wygrana została mu wypłacona, musi dokonać opłat transferowych. Mężczyzna dokonał kilku wpłat pieniędzy w różnych walutach, w wyniku czego stracił 21 000 złotych. Podejrzewając, że to oszustwo sprawę zgłosił na Policję.

Sposobów na pozbawienie ludzi oszczędności całego życia jest mnóstwo. To tylko od naszej czujności i ostrożności zależy czy damy się oszukać. Nie wierzmy w nagły łut szczęścia i niespodziewaną wygraną, tym bardziej, jeśli nie braliśmy udziału w żadnej loterii. Nie ufajmy osobom, które piszą do nas wiadomości przez komunikatory i portale społecznościowe, szczególnie gdy w treści pojawia się informacja związana z przelaniem pieniędzy, udostępnieniem kodu BLIK do płatności czy prośbą o przelanie pieniędzy na telefon. Zanim cokolwiek zrobimy, upewnijmy się, dzwoniąc do danej osoby, że to na pewno ona do nas pisała i prosiła o pieniądze. Pod żadnym pozorem nie przesyłajmy nikomu pieniędzy ani kodów do realizacji płatności. Niech nie skusi nas łatwy zysk i niespodzianka w postaci wygranej. Pamiętajmy, by zawsze uważać na osoby podające się za naszych znajomych, członków rodziny czy znane instytucje. Tam, gdzie wykorzystywane są komunikatory internetowe lub wiadomości sms, w których treści pojawiają się prośby o pieniądze, najczęściej mamy do czynienia z oszustwem. Czytaj dokładnie komunikaty i nie daj się oszukać!