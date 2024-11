Wystawiła telewizor na sprzedaż - straciła 900 złotych

Wystawiasz produkty na sprzedaż w Internecie? Uważaj na kupujących, którzy proszą o kod BLIK do potwierdzenia wpłaty za zakupiony przedmiot. Generując kod i podając go obcej osobie, możesz być pewien, że stracisz pieniądze. To oszustwo – nie przekazuj kodów BLIK.

39-letnia mieszkanka Lidzbarka wystawiła na sprzedaż za pośrednictwem Internetu telewizor. Skontaktowała się z nią osoba zainteresowana kupnem. Po ustaleniu szczegółów dotyczących realizacji płatności wprowadziła kobietę w błąd i poprzez nakłonienie jej do wygenerowania i przekazania kodu BLIK, wypłaciła z konta kobiety pieniądze w kwocie 900 złotych. Kobieta padła ofiarą oszusta.

Zakupy przez internet to doskonała forma realizacji transakcji, szczególnie dla tych, którzy nie mają ochoty na chodzenie po sklepach. Wymaga ona jednak dużej uwagi i ostrożności, zarówno ze strony oferujących produkty, jak i korzystających z okazyjnych ofert sprzedaży. Pamiętajmy, że internet, to szeroki obszar działania cyberoszustów.

Przestępcy wykorzystują anonimowość Internetu i coraz częściej żerują na braku ostrożności ze strony zarówno sprzedających, jak i kupujących. Handel w sieci rozwija się bardzo szybko. Głównym czynnikiem, który powoduje, że decydujemy się na tę formę zawierania transakcji, jest duży wybór ofert i konkurencyjne ceny produktów. Jednak w tej całej euforii nie zapomnijmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wystawiając przedmiot na sprzedaż, pamiętajmy, by nie nastawiać się na natychmiastową sprzedaż i szybki zarobek. Podobnie w przypadku chęci zakupu produktu, wystawionego w atrakcyjnej cenie. Zawsze sprawdzajmy sprzedawcę/kupującego i czytajmy opinie o nim. Warto wybierać oferty z płatnością „za pobraniem”, nawet jeśli mielibyśmy nieco więcej zapłacić za towar. Mamy wtedy większą gwarancję, że zakupiony towar do nas dotrze, a my nie stracimy pieniędzy.

Wystawiając towar na sprzedaż, nigdy nie podwaja kodu BLIK i nie klikaj w linki przesyłane przez potencjalnych kupców, którzy w ten sposób proszą o potwierdzenie, czy rzekomo wpłacone przez nich pieniądze za zakupiony towar, wpłynęły na konto sprzedającego. Innym pretekstem jest prośba o podesłanie kodu BLIK lub linku do rzekomego opłacenia kuriera, który ma podjechać i odebrać zakupiony towar. Pamiętaj, by zachować ostrożność i nie klikać w żadne linki podsyłane przez osoby z zewnątrz, szczególnie przekierowujące na stronę banku, gdzie trzeba podać swoje dane logowania lub wygenerować kod BLIK do płatności. Uczestnicząc w takim działaniu, możesz być pewien, że zostaniesz oszukany.