59-latek znęcał się nad swoją matką

Dzielnicowy z gminy Działdowo zastosował nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej wobec 59-latka. Mężczyzna znęcał się nad matką.

Policjanci z Działdowa interweniowali w jednym z domostw na terenie gminy Działdowo. Przyczyną ingerencji policjantów było zachowanie jednego z domowników, który stosował przemoc wobec swojej rodzicielki.

Celem odizolowania, 59-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Po nocy spędzonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, dzielnicowy z gminy Działdowo poinformował mężczyznę, że zastosował wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnego zajmowanego z pokrzywdzoną mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i do pokrzywdzonej. Zastosowane środki będą obowiązywały sprawcę przemocy przez najbliższe dwa tygodnie.