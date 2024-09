Piękny gest lokalnego przedsiębiorcy, cały utarg przekazał powodzianom

Z wielu zakątków kraju płynie pomoc dla poszkodowanych przez powodzie mieszkańców południowej Polski. W tych trudnych chwilach wyjątkową solidarność i wielkie serce okazał właściciel pizzerii „Andrew” z Gródek. Postanowił on przeznaczyć cały dochód z jednego dnia na wsparcie dla osób dotkniętych skutkami kataklizmu.

Pizzeria „Andrew” to popularne miejsce w powiecie działdowskim, słynące z pysznej pizzy, soczystych burgerów i chrupiącego kurczaka. 18 września 2024 roku właściciel lokalu ogłosił, że wszystkie wpływy z tego dnia zostaną przekazane na pomoc powodzianom. Decyzję tę ogłoszono w mediach społecznościowych restauracji, gdzie szczegółowo opisano, na co zostaną przeznaczone zebrane środki.

— Całkowity dochód ze sprzedaży pizzy, kurczaków, burgerów i innych dań serwowanych w tym dniu przeznaczamy na zakup wody butelkowanej, środków czystości, ręczników papierowych i chusteczek nawilżanych, które przekażemy do lokalnej zbiórki – czytamy na oficjalnym profilu pizzerii.

Dzień ten okazał się wyjątkowy nie tylko dla właściciela lokalu, ale także dla całej społeczności Gródek. Mieszkańcy tłumnie odwiedzali restaurację, kupując swoje ulubione dania, wiedząc, że w ten sposób wspierają potrzebujących. W efekcie udało się zebrać aż 5 tysięcy złotych na pomoc dla powodzian.

Właściciel pizzerii nie krył wzruszenia, dziękując klientom za ich zaangażowanie: — Pokazaliście, jak potrafimy się zjednoczyć i wspólnie działać w szybkim tempie. Dziękujemy! Na pewno będziemy dostarczać zamówienia aż do północy. Już teraz, nie czekając na koniec dnia, udało nam się kupić najpotrzebniejsze rzeczy o wartości ponad 5 tysięcy złotych. Co więcej, dołączają do tego również liczne darowizny od osób prywatnych – poinformowano na koniec dnia w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy regionu pokazują swoją solidarność z poszkodowanymi przez powódź. W całym powiecie działdowskim – w gminach, szkołach, jednostkach OSP oraz lokalnych instytucjach – organizowane są zbiórki darów i funduszy. Pomoc płynie do najbardziej dotkniętych miejscowości, takich jak Głuchołazy, Stronie Śląskie i Kłodzko.

Akcja zainicjowana przez pizzerię „Andrew” to kolejny dowód na to, jak wielkie serca mają mieszkańcy naszego regionu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, możliwe jest realne wsparcie dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

SK