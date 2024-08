Smolasty, Szymon Wydra i Kordian gwiazdami Dni Rybna 2024

Na scenie zaprezentowały się prawdziwe gwiazdy polskiej muzyki. Publiczność rozgrzewały energetyczne występy takich artystów jak Smolasty, którego hity porwały dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Szymon Wydra swoim wyjątkowym głosem i charyzmą zachwycił tłumy, a Kordian przywołał na scenie ducha góralskiej tradycji. Duet Topky zapewnił niezapomniane doznania muzyczne, w rytmie disco polo.

Nie zabrakło również miejsca dla lokalnych talentów. Bez Kaucji z Rybna, Imperial z Działdowa oraz Czeski Film udowodnili, że lokalna scena muzyczna ma wiele do zaoferowania. Ich występy były pełne pasji i zaangażowania, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Jednym z najbardziej magicznych momentów wydarzenia był występ iluzjonisty Niemagicznego Dawida z Lubawy. Jego pokazy iluzji wprowadziły zgromadzonych w świat magii.

Organizatorzy z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie. W ramach Dni Rybna odbyły się także liczne imprezy towarzyszące. Turniej piłki siatkowej przyciągnął miłośników sportu, a półmaraton rolkarski dostarczył emocji zarówno uczestnikom, jak i kibicom – obydwa wydarzenia zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie. Ważnym punktem programu było także wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów z terenu gminy Rybno.

Dni Rybna 2024 to nie tylko muzyka i zabawa, ale także okazja do integracji lokalnej społeczności i promocji regionalnych artystów. Tłumy uczestników, którzy pojawili się na stadionie sportowym, są najlepszym dowodem na to, że takie wydarzenia są niezwykle potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Podsumowując, Dni Rybna 2024 były wielkim świętem muzyki, kultury i sportu. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, artystów i wszystkich uczestników, Rybno na dwa dni stało się sercem regionalnej sceny kulturalnej. Czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję tego wyjątkowego wydarzenia!

Sylwester Kasprowicz

Fot. Izabela Cichorska