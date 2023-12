Wyjazd do szkoły ponadpodstawowej w dużym mieście – jak go sfinansować?

Choć w Polsce prawo do darmowej edukacji jest zapisane w Konstytucji, to nauka poza miejscem zamieszkania jest sporym wydatkiem. Uczniowie z małych miejscowości, którzy chcieliby iść do szkoły w dużym mieście, muszą pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia czy transportu z własnej kieszeni – a te są coraz wyższe. Z powodu inflacji gwałtownie wzrosły opłaty za wynajem. W górę poszły także ceny żywności i biletów komunikacji miejskiej. Brak funduszy nie musi jednak oznaczać rezygnacji z nauki w wymarzonej szkole. Podpowiadamy, gdzie szukać wsparcia.