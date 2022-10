Otworzyli serca dla Poli. Podsumowanie koncertu charytatywnego dla 10-letniej Poli walczącej z ciężką chorobą nowotworową [ZDJĘCIA]

Piękna pogoda, niczym prezent z nieba, towarzyszyła zbiórce, koncertom, licytacjom i loterii. Każdy mógł coś przekąsić, dzieci szalały na dmuchańcach, a wszyscy chętni mogli podziwiać Frombork z góry — za sprawą strażackiego wysięgnika. W minioną niedzielę Rynek we Fromborku zamienił się w wielki, tętniący życiem i atrakcjami plac wydarzeń.

Pola Kozioł to 10-letnia mieszkanka Fromborka. Lubi kolor miętowy i kocha zwierzęta — a najbardziej sowy. I niestety zachorowała na złośliwy nowotwór mózgu.

— 5 sierpnia 2022 to data, która zmieniła nasz świat bez ostrzeżenia. 1,5 roku diagnozowania zawrotów głowy u Poli. A to zniesiona lordoza szyjna, a to problemy z błędnikiem. Nic poważnego. I w końcu neurolog, który uwierzył w to, co nasza córka opowiada. A to wszystko były objawy głównego problemu — rdzeniak płodowy. Nowotwór złośliwy, IV stopień złośliwości — przekazują Agnieszka i Łukasz, rodzice Poli.

Pola jest już po skomplikowanej operacji mózgu wykonanej w celu usunięcia guza.

— Pola jest dzielna i walczy. Czeka ją jednak minimum 1,5 roku walki z potężnym wrogiem. I już wiemy, że walki bardzo kosztownej w kwestii rehabilitacji — informują rodzice dziewczynki.

Aby pomóc dziesięciolatce, stowarzyszenie Teraz Warmia w minioną niedzielę na Rynku Miejskim we Fromborku zorganizowało wydarzenie charytatywno-rekreacyjne pod nazwą „Razem dla Poli”,

— Wielu mieszkańców Fromborka, Braniewa, Elbląga i okolic bardzo chciało włączyć się w akcję. Byliśmy zszokowani tak wielką chęcią pomocy. I ta pomoc była bardzo potrzebna. Lokalna społeczność nie zawsze była zgodna w kwestii wydarzeń kulturalnych, ale jak się okazało, zjednoczyła się wspólnie w tym charytatywnym celu. Każdy chciał być w tę niedzielę z nami i pomóc — mówi Sylwia Kalinowska, przedstawicielka stowarzyszenia Teraz Warmia.

W organizację wydarzenia włączyli się też m.in. Urząd Miasta i Gminy Frombork, Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku, Braniewskie Centrum Kultury, Archikatedra Frombork, OSP Frombork, Państwowa Straż Pożarna z Braniewa, 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej i wszystkie okoliczne instytucje kulturalne.

Podczas koncertu wystąpili między innymi Gracjan Kalandyk i Julia Kowal oraz zespoły: Yabadoo, Enigma i Warmianki. W akcji wziął również udział kierowca rajdowy Michał Dąbrowski, który oferował przejażdżki swoim samochodem. Obecna była Wioletta Piasecka, która podarowała na aukcję książki swojego autorstwa wraz z autografem. Licytowane były również obrazy lokalnych twórców.

W programie wydarzenia znalazły się również dodatkowe atrakcje, takie jak: turniej teqball, pokazy Warmińskiej Grupy Eksploracyjnej, pokazy strażackie, miasteczko wojskowe, dmuchańce, warsztaty artystyczne, animacje, szukanie skarbów, licytacje, loteria fantowa, stoiska gastronomiczne i pyszne przekąski. Dużym zainteresowaniem cieszyło się oferowane na miejscu szycie na miarę czapek i kominów. Do samego końca zgłaszały się osoby i instytucje chcące pomóc w akcji. A w ostatniej chwili zgłosił się Marcin Pomyłka, tenor z Opery Bałtyckiej.

Liczba osób biorących udział w wydarzeniu zaskoczyła wszystkich.

— Działo się naprawdę dużo, jak na nasze małe miasteczko. Tylu tu nas jeszcze chyba nigdy nie było — relacjonuje Sylwia Kalinowska.

I dodaje: — Ogólnie wszystkie licytacje się powiodły. Każdy otworzył swoje serce. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Ludzie przyszli i chcieli pomóc. Puszki były wypełnione po brzegi. Wszystko, co przygotowaliśmy, zostało sprzedane i zlicytowane. Loteria skończyła się już o godzinie 12.00 — chociaż było prawie 300 losów. Wszystko udało się perfekcyjnie.

Największą atrakcją okazała się licytacja koszulki z podpisem Roberta Lewandowskiego.

— Koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego poszła za 50 tys. zł. To jest dla nas szok! — cieszy Sylwia Kalinowska.

A przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Frombork przekazują: — Takiej życzliwości, dobra, ciepła, uśmiechów, współpracy i wsparcia już dawno tu nie było. Wszyscy razem zawalczyli o życie i zdrowie małej fromborczanki.

— Finał zdumiał nas wszystkich — 125 232,84 zł uzbierane jednego dnia na jednym wydarzeniu w naszym niewielkim terytorialnie, ale wielkim sercem Fromborku! Egzamin z życzliwości, otwartości na drugiego człowieka Frombork i okolice zdały celująco — podsumowują pracownicy fromborskiego ratusza.

— Choć wiemy, że żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy i tego, co dla nas zrobiliście, to po prostu dziękujemy. Wszystkim i każdemu z osobna. Piękny dzień i cudowny świat wokół nas — tymi słowami rodzice Poli dziękują wszystkim za udzielone wsparcie.

A uczestnicy wydarzenia przekazują: — Polu, swoją walecznością i uśmiechem, którym nas obdarzałaś, pokazałaś, że świat może być radośniejszy i piękniejszy. Byliśmy wszyscy razem dla ciebie. I będziemy dalej, nie ustaniemy, aż wrócisz do pełni sił — razem walczy się łatwiej!