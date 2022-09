Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie

Co robić w Braniewie? Sprawdźcie najnowszy kalendarz imprez, a w nim najciekawsze nadchodzące wydarzenia, koncerty, spotkania i warsztaty. Braniewo i powiat braniewski mają sporo do zaoferowania.

CO: Małe rękodzieło. Ramka na zdjęcia

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 16 września o 15:30

Po wakacyjnej przerwie wracamy z tupotem! 16 września zaczynamy zajęcia rękodzielnicze. Tym razem wykonamy ramkę na zdjęcie...może uda się choć w ten sposób zatrzymać lato, a na pewno uwiecznić wspomnienia. Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat. Przypominamy, że liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Zapisy pod nr tel.: 55 644 33 05.





CO: Spotkanie Klubu Podróżnika

GDZIE: Braniewo, czytelnia dla dorosłych ul. Katedralna 7

KIEDY: 16 września

Na trasie - Podlasie pod takim tytułem przebiegnie spotkanie Klubu Podróżnika z Katarzyną Arciszewską - Tomczak na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Spotkanie odbędzie się w naszej bibliotece w piątek 16 września o godz. 17.00.







CO, GDZIE, KIEDY W ELBLĄGU

CO: Dożynki gminne w Nowych Sadułkach

GDZIE: Nowe Sadułki

KIEDY: 17 września od 12

Już 17 września w sołectwie Nowe Sadłuki odbędą się tegoroczne dożynki gminne. Przewidziane atrakcje pozwolą świętować naszym pracowitym, lokalnym rolnikom oraz całej społeczności gminy. Bądźmy tam razem! Zapraszają burmistrz miasta i gminy Frombork oraz sołtys sołectwa Nowe Sadłuki.







CO: Przeboje wielkiego ekranu

GDZIE: Archikatedra Frombork

KIEDY: 17 września o 16

W bazylice archikatedralnej pw. WNMP i św. Andrzeja we Fromborku ponownie zabrzmi muzyka. Tym razem w ramach jubileuszu twórczości Krzesimira Dębskiego usłyszymy kompozycje, które związane są z filmem, m.in. utwory z "Ogniem i mieczem" – Szarża Jazdy Polskiej, Pieśń Heleny, Polonez Husarii, z filmu "Przygody Pana Michała" – W Stepie Szerokim, muzykę z filmu "Czarne Chmury", Pieśń Mili z filmu "Stara Baśń", muzykę z "W pustyni i w puszczy" czy "Czas nas uczy pogody". Wśród tych kompozycji znajdują się stworzone przez Krzesimira Dębskiego.





CO: Spacer po Braniewie

GDZIE: Braniewo, plac przed biblioteką

KIEDY: 17 września



Serdecznie zapraszamy w sobotę 17 września na "Spacer po Braniewie". Wspólnie z przewodnikami PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej Heleną i Czesławem Kozłowskimi poznamy kolejne zakątki naszego miasta. Start: plac przed biblioteką, godz. 14.00. Tematem będą Świątynie Nowego Miasta Braniewa. Wrześniowy Spacer po Braniewie odbędzie się w ramach 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „Połączeni dziedzictwem".







CO: Kaligrafia zachodnia – tradycja i eksperyment

GDZIE: Wozownia Sztuk we Fromborku

KIEDY: 17 i 18 września

Prowadzenie: Zbigniew Urbalewicz

Wydaje się, że kaligrafia jako sztuka nie ma ograniczeń, litera i kompozycja mogą mieć rozmaite formy i odsłony. W starożytności (np. Rzym) litera osiąga wyżyny doskonałości, czego przykładem mogą być inskrypcje na elementach budowli. Średniowiecze i Renesans to rozkwit piśmiennictwa odręcznego i mnogość stylów i odmian. Zapewne wile osób słyszało nazwy takie jak rzymska kapitała, uncjała, tekstura, szwabacha, italika. Obecnie, prócz kanonu i stylu historycznego stosuje się formy nowoczesne, eksperymentalne. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe style pisma, na bazie których powstaną zindywidualizowane kształty liter, wyrażające osobowość i temperament piszącego. Podstawowym narzędziem i materiałem będzie ścięte pióro, papier i atramenty, w tym zrobione na bazie naturalnych składników. Warto pamiętać o tym, że kaligrafia jest zjawiskiem elitarnym, niewiele osób zajmuje się tą dziedziną. Zatem macie Państwo szansę spróbować czegoś wyjątkowego. Serdecznie zapraszam - przekazuje Zbigniew Urbalewicz.





CO: Europejskie Dni Dziedzictwa

GDZIE: Frombork

KIEDY: 17-18 września

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa warto odwiedzić Frombork!

Tegoroczna jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”! Z tej okazji Muzeum Mikołaja Kopernika oraz Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" jako obie instytucje funkcjonujące na Wzgórzu Katedralnym przygotowały niecodzienne atrakcje.

17 września 2022 r.

Muzeum Mikołaja Kopernika

Tytuł wydarzenia: Połączeni dziedzictwem Kopernika

12.00 – Otwarcie wystawy poświęconej 110. rocznicy utworzenia na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku pierwszej izby pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi

Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny"

Tytuł wydarzenia: Spoiwa, zworniki, ludzie

Wozownia Sztuk

11.00 – Warsztaty kaligraficzne – pisanie piórem ściętym ze Zbigniewem Urbalewiczem - dzień 1 (zapisy: www.wozowniasztuk.pl)

Nowy Pałac Biskupi

11.00, 12.00, 14.00 i 15.00 – Zwiedzanie wystawy “Dawni mieszkańcy i budowniczowie pałacu biskupiego” (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja

14.00 – Zwiedzanie poddasza (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

16.00 – Przeboje Wielkiego Ekranu – koncert z okazji 50-lecia pracy twórczej Krzesimira Dębskiego w cyklu Wielcy Polacy w Historii (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

18 września 2022 r.

Wozownia Sztuk

9.00 – Warsztaty kaligraficzne – pisanie piórem ściętym ze Zbigniewem Urbalewiczem - dzień 2

Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja

14.00 – Zwiedzanie poddasza (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

Nowy Pałac Biskupi

11.00, 12.00, 14.00 i 15.00 – Zwiedzanie wystawy “Dawni mieszkańcy i budowniczowie pałacu biskupiego” (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)





CO: Nowości na dużym ekranie

GDZIE: Kino Baszta

KIEDY: Do 18 września

Kino Baszta w Braniewie zaprasza na filmowe nowości. Na dużym ekranie w dniach 16-18 września zobaczymy: "Pies w rozmiarze XXL" (animacja, dubbing, USA, 90 minut), "After 4. Bez siebie nie przetrwamy" (melodramat, USA, 119 min) i "Gdzie śpiewają raki" (kryminał, romans, USA, 125 min).





CO: Dyktando o tytuł Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa

GDZIE: CSE "Światowid" w Elblągu

KIEDY: 20 września

Chcesz sprawdzić, jak dobrze znasz zasady poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii? Napisz dyktando i zostań „Najlepszym Warmińsko-Mazurskim Ortografem”.

20 września w CSE "Światowid" odbędzie się kolejna już edycja zmagań o tytuł Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa. Dyktanda będą organizowane 20 września, dla trzech poziomów językowych: dla uczniów szkół podstawowych V-VI i VII-VIII, dla szkół ponadpodstawowych oraz dla osób dorosłych. Do konkursu zaprosimy przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in. samorządowców, dziennikarzy, policjantów, polityków, pielęgniarki, księgowe.

Tytuł laureatów zdobędą najlepsze zespoły (maksymalnie trzyosobowe) w poszczególnych kategoriach. Zwycięskie zespoły z każdej kategorii otrzymają nagrody - gry planszowe i karty upominkowe EMPIK, i wezmą udział w wielkim dyktandzie o tytuł „Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa”.

Dyktanda rozpoczną się o godz. 09.00 w Galerii Nobilis (II piętro) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Aby wziąć udział w zabawie wystarczy przeczytać regulamin konkursowy zamieszczony poniżej, następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do CSE „Światowid” w Elblągu.

Kartę należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl albo doręczyć osobiście do sekretariatu CSE „Światowid” w Elblągu do 18 września.



CO: Spotkanie autorskie i promocja książki Mirosława Garnca

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 20 września o 17

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza 20 września 2022 r. o godz. 17.00 na spotkanie autorskie i promocję książki Mirosława Garnca „Zamki. Katalog zachowanych zamków państwa krzyżackiego w Prusach.

Mirosław Garniec przybliży wszystkim zgromadzonym tematykę swojej najnowszej publikacji, w której opisuje również zamek w Braniewie. Obok naszego zamku w książce zaprezentowane są wszystkie zachowane zamki (często niestety tylko w postaci reliktów) z całego dawnego państwa krzyżackiego w Prusach.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie.

Mirosław Garniec – projektant graficzny, fotografik i wydawca książek, których jest przynajmniej współautorem. Należą do nich popularne przewodniki po zabytkach Polski północno – wschodniej, mi.n. „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich” i „Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury”. Jest też autorem wystaw fotograficznych, dokumentujących urodę architektury dawnych Prus.





CO: Akademia Młodego Animatora

GDZIE: Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku

KIEDY: Zgłoszenia do 20 września

Startujemy z naborem do Akademii Młodego Animatora!

Jeśli: masz 13-19 lat, lubisz działać dla swojej społeczności, chcesz przeżyć przygodę i lubisz wyzwania, to ten projekt jest dla ciebie! Po raz kolejny udało nam się otrzymać grant z Program Równać Szanse na rozwój kompetencji młodzieży z Fromborka. Tym razem organizować będziemy szkolenia z zakresu animacji, teatru, kuglarstwa. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września pod adresem: ckb@frombork.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.





CO: Krystyna Sól - Zapiski z Podróży - wernisaż wystawy

GDZIE: Braniewskie Centrum Kultury

KIEDY: 23 września

Wystawa batiku, której inspiracją były podróże do Sri Lanki, Indii, Chin oraz Meksyku.

Wernisaż wystawy 23 września 2022 godzina 17:00 galeria w Podziemiach Braniewskiego Centrum Kultury.

Życie jest podróżą, w którą zabieramy swój bagaż przeżyć, przemyśleń, doświadczeń. Każdego dnia rozpoczynamy wędrówkę i do końca nie wiemy, dokąd zaprowadzi nas przeznaczenie przed zachodem słońca. Najlepiej przygotowana wyprawa potrafi zaskoczyć. Krystyna Sól zaprasza nas do wspólnego przeżywania jej podróży. Podróży do jej wnętrza.







CO: WAMA film Festiwal - filmy krótkometrażowe

GDZIE: Kino Baszta

KIEDY: 23-24 września

Bezpłatny pokaz nagrodzonych filmów. 23 września: "Dad you're never had", "Przestrach", "Niewolnik". 24 września: AIDA - dramat, Bośnia i Hercegowina. W obu przypadkach pokazy filmowe zaplanowano na godzinę 17:00.