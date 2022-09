Świat Kopernika z dofinansowaniem

Trwają prace nad katalogiem „Świat Kopernika”, realizowanym w ramach zdania „Świat Kopernika – zabytki z czasów M. Kopernika w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”. Całkowita wartość projektu to niemal 50 tysięcy złotych.

Realizacja zadania to koszt równy 47 796,92 zł, ale w lipcu 2022 roku Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wysokość dofinansowania MKiDN to 31 200 zł.

– Od samego początku swojego istnienia Muzeum stara się gromadzić zabytki związane z Mikołajem Kopernikiem i epoką, w której żył i działał. Ze względu na znikomą liczbę zachowanych obiektów związanych bezpośrednio z astronomem tym większe znaczenie mają zgromadzone zabytki kultury materialnej z czasów, w których żył. Przypadające na przyszły rok rocznice – 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika są doskonałą okazją, aby zebrać znajdujące się w różnych kolekcjach Muzeum obiekty związane z epoką Mikołaja Kopernika – informuje Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

I wyjaśnia: – Katalog prezentować będzie najważniejsze i najbardziej interesujące obiekty z przełomu czasów średniowiecza i renesansu, zabytki datowane zarówno na lata życia Mikołaja Kopernika, te nieco wcześniejsze, późniejsze, jak i kopie, które pozwolą zobrazować epokę, realia i świat, w jakim przyszło żyć Kopernikowi. „Świat Kopernika” o nakładzie 300 egzemplarzy wydamy drukiem jeszcze w tym roku. Dostępny będzie również w wersji PDF na naszej stronie internetowej!