Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie

CO: Mega Art Wakacje z GCK Lelkowo

GDZIE: gmina Lelkowo

KIEDY: do 28 sierpnia

Harmonogram imprez:

27.08 - Piknik Rodzinny w Głębocku w stylu western

28.08 - Podsumowanie wakacji: pokaz mody, wystawa poplenerowa i taneczne show w GCK

CO: Baj, baj wakacje 2022

GDZIE: Braniewo

KIEDY: 26-27 sierpnia

26 sierpnia: 16:00 – 20:00 – Bezpłatna strefa dziecka, 18:00 – Uroczyste rozpoczęcie imprezy, Grupy taneczne BCK – KIDS oraz JUNIORKI, Zespół instrumentalistów BCK: Jaś Kamiński / Kornelia Lewandowska / Jasio Zajączkowski / Pola Włodarska / Marcelina Janulewicz / Jagoda Kasperowicz, 19:30 – Julia Smujkis, 20:00 – ENIGMA, 21:00 – GROMEE. W czasie imprezy Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie oraz Profilaktyka w Urzędzie Miejskim w Braniewie zapraszają do wspólnej zabawy z cyklu „Z profilaktyką za pan brat”.

27 sierpnia: 16:00 – 20:00 – Bezpłatna strefa dziecka, 17:00 – Grupy taneczne BCK – BOVVER oraz SWELL, Wokaliści BCK: Maja Waszczeniuk / Julia Kowal / Zuzanna Przygodzka / Lena Czekawy / Aniela Buta / Bartek Konsalik / Patrycja Czarnecka / Anastazja Strun / Norbert Tabor / Agnieszka Pękala, 18:00 – Aleksander Ryś, 18:40 – Podsumowanie działań sportowych siłowni IMPULS, 19:00 – SZYMON CHODYNIECKI, 20:30 – FILIPEK.

Podczas imprezy zawody i atrakcje, które organizuje Siłownia Impuls Braniewo: 16:00 – PRZECIĄGANIE LINY – zawody dla dzieci, 18:00 – ERGOMETR WIOŚLARSKI – zawody dla kobiet, 19:00 – PRZERZUCANIE OPONY – zawody dla mężczyzn. Dodatkowo degustacja odżywek białkowych, konsultacje trenerskie i dietetyczne oraz od godziny 18:00 bezpłatny pomiar tkanki tłuszczowej.





CO: Rodzinny festyn parafialny

GDZIE: Żelazna Góra

KIEDY: 27 sierpnia

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 mszą odpustową, tuż po niej na placu przy Parafii odbędzie się rodzinny festyn. W programie m.in.: darmowa strefa dmuchańców, fotobudka dla każdego, gry i zabawy dla dzieci, grill i degustacja lokalnych potraw.

CO: Otwarcie strefy rekreacyjno wypoczynkowej

GDZIE: Teren dawnej stadniny koni w Braniewie

KIEDY: 28 sierpnia

Już od kilku tygodni cieszymy się pięknym parkiem przy ul. Moniuszki, teraz czas na uroczyste otwarcie inwestycji pn. "Nowe życie stadniny koni w Braniewie - różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe", które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 28 sierpnia. W programie wydarzenia przewidziano: 12-16: zabawy i atrakcje dla uczestników, 14:30: uroczyste otwarcie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej, 15:00: koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Młodzi Muzycy.

CO: Pożegnanie wakacji z CKB we Fromborku

GDZIE: Plaża we Fromborku

KIEDY: 30 sierpnia

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku nie zostawi wakacji bez pożegnania! Będzie marynarsko, żeglarsko i jak tylko nas wyobraźnia poniesie. Impreza pod nazwą "AHOJ wakacje" odbędzie się już 30 sierpnia na plaży we Fromborku. Mile widziane przebieranki i gadżety związane z tematyką żeglarską.





CO: Nowości na dużym ekranie

GDZIE: Kino Baszta

KIEDY: od 1 do 4 września

W dniach 1-4 września braniewskie Kino Baszta zaprasza na: "DC Liga Super - Pets" (dubbing, animacja, USA, 106 min), "Notre-Dame płonie" (dramat, Francja, 110 min) i "Powodzenia, Leo Grande" (dramat, komedia, W. Brytania, 97 min).

CO: Narodowe czytanie we Fromborku

GDZIE: Rynek we Fromborku

KIEDY: 3 września

Podczas tegorocznego Narodowego Czytania będziemy mieli przyjemność odczytać „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wydane w Wilnie w 1822 roku uważane są za jedno z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu, które miało ogromny wpływ na rozwój ballady jako gatunku w literaturze polskiej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 03.09.2022 o godz. 12.00 na Rynku we Fromborku. — Kto chciałby zgłosić się do wspólnego czytania z nami oraz naszymi gośćmi, serdecznie zapraszamy do zapisów — przekazuje CKB we Fromborku.

CO: Dożynki Gminne

GDZIE: Rogity

KIEDY: 3 września

Już 3 września na boisku w Rogitach odbędą się Dożynki Gminne 2022. Święto Plonów rozpocznie się o godzinie 15.00 uroczystą mszą polową. W programie imprezy mnóstwo atrakcji, a wszelkie szczegóły znajdują się na stronie 4.

CO: Peregrinus Warmiensis

GDZIE: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

KIEDY: do grudnia

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na nową wystawę czasową „Peregrinus Warmiensis. Sanktuaria, cudowne wizerunki i pielgrzymki na Warmii”, która będzie się mieścić w Gmachu Głównym Muzeum (Dawnym Pałacu Biskupim na Wzgórzu Katedralnym). Ekspozycja ma na celu przypomnienie niezwykłego fenomenu, jakim były warmińskie łosiery, ukazując je w odniesieniu do powszechnej idei pielgrzymowania i przynależnym jej rytom etiologicznym, rytuałom i gestom. Prezentowane będą dzieła sztuki wypożyczone z dziewiętnastu kościołów, pięciu muzeów i zbiorów prywatnych, które w większości nie były wcześniej eksponowane na innych wystawach. Wystawa będzie dostępna dla widzów do końca grudnia tego roku.