Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” zawitał do Fromborka

Historia pierwszych lat polskiej niepodległości na nowoczesnej wystawie zawita do Fromborka. Od 11 do 13 sierpnia w okolicach promenady będzie można odwiedzić bezpłatną interaktywną przestrzeń z atrakcjami takimi jak pokazy VR, hologramy i makiety.

W Wirtualnym Teatrze Historii „Niepodległa” przedstawiono historię Polski czasu pierwszych lat II Rzeczypospolitej w formie ciekawostek historycznych. Sto lat temu kończył się proces formowania granic państwowych po I wojnie światowej i licznych konfliktach przygranicznych.

W przestrzeni mobilnego centrum edukacyjnego w specjalnym, rozkładanym samochodzie ciężarowym ekrany i cyfrowe wizualizacje pozwalają łatwo przejść przez najważniejsze informacje z lat 1918-1925. Holoboxy prezentują historyczne artefakty, a gospodarzem wystawy jest cyfrowo zrekonstruowany Józef Piłsudski, którego głos wita i żegna gości. O kulturze, która była integralnym elementem tożsamości narodowej, opowiada makieta polskiego pawilonu z wystawy światowej w Paryżu z 1925 roku. Zwiedzanie wieńczy zrobienie pamiątkowego zdjęcia z wybranym ojcem niepodległości w specjalnej fotobudce.

W edycji 2022 we wnętrzu Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa” pojawia się nowe stanowisko dla dzieci z interaktywnym stołem prezentującym 21 polskich wynalazków, które zmieniły świat. Obok stołu prezentowany jest animowany film o ustanowionym przez Sejm Patronie Roku 2022 – Ignacym Łukasiewiczu. Nowością także jest kino VR – obok samochodu rozstawiany będzie dodatkowy namiot z wygodnymi fotelami. Zakładając gogle VR, widzowie spotkają się tam z tenisistką Jadwigą Jędrzejewską w filmie „Dża-Dża” lub z aktorem Aleksandrem Żabczyńskim w filmie „Nie kochać w taką noc” – obie produkcje miały premierę w 2021 roku.

Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku.

CKB we Fromborku