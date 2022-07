Mikołaj Kopernik połączył trzy regiony

Uroczyste podpisanie umów licencyjnych na przekazanie praw do używania logo oraz znaku słowno-graficznego Szlaku Kopernikowskiego odbyło się w czwartek w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Podpisy pod umową złożyli: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

W 2007 roku w ramach projektu unijnego zainicjowano utworzenie Szlaku Kopernikowskiego. W 2012 roku we współpracy z powiatami w ramach projektu utworzona została infrastruktura turystyczna w postaci tablic wielkogabarytowych z mapami szlaku oraz kompleksowe oznakowanie znakami drogowymi znajdujących się na nim atrakcji. Od 2015 roku rozpoczęto działania na potrzebę kreacji oferty turystycznej powiązanej z tematyką szlaku. Do współpracy zaproszone zostały jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

Rozwijająca się współpraca z województwami kujawsko-pomorskim i pomorskim skutkuje obecnie podniesieniem rangi Szlaku Kopernikowskiego do ponadregionalnej.

— Cieszy mnie wspólna inicjatywa zapoczątkowana podpisaniem listu intencyjnego 24 marca w Toruniu — mówi Gustaw Marek Brzezin.

I dodaje: — Szlak Kopernikowski jest jednym z flagowych szlaków kulturowych i turystycznych w regionie, a jego rozwój w postaci współpracy z województwem kujawsko-pomorskim oraz pomorskim zapewni kompletność narracji biograficznej Mikołaja Kopernika — i co wymaga podkreślenia — odsłoni nowe horyzonty poznawcze przemierzającym go turystom. Szlak nie tylko powinien mieć adekwatną do swej tematyki nazwę, ale także jego przebieg i dobór istotnych dla niego obiektów powinien się opierać na wiarygodnych źródłach wskazujących związek Kopernika z konkretnym miejscem. Możemy czuć się zaszczyceni, że właśnie w miejscowościach dzisiejszych województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego Mikołaj Kopernik zostawił ślady swojej bytności i pracy.

— W tych trudnych czasach, w których szukamy autorytetów, siły czy tożsamości — Mikołaj Kopernik jest dla nas wzorem. Dla Torunia najważniejszą datą jest 19 lutego (dzień urodzin Kopernika – red.), ale myślę, że przypomnienie jego powtórnego pogrzebu i wspomnienie w pełnej perspektywie dokonań jest równie ważne. Cieszę się, że szlak zatacza pętlę między Toruniem a Fromborkiem. Dokonujemy pętli historycznej i tożsamościowej. Dziękuję, że Warmia i Mazury dzielą się z nami tym symbolem. To sprawia, że będziemy lepiej rozumieć naszą wspólną rolę, jaką mamy do odegrania wobec historii — podkreślił Piotr Całbecki.

