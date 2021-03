Żeby kobieta była piękna, musi być szczęśliwa

"Być kobietą, być kobietą - marzę ciągle będąc dzieckiem..." Każda z nas chciała kiedyś dorosnąć, aby nosić piękne sukienki i wysokie obcasy. Kim chciałyśmy być? Księżniczkami, nauczycielkami, lekarkami, policjantkami, księgowymi czy piosenkarkami. Nie wszystkie dziecięce marzenia się spełniły, ale niezależnie od tego, co miałyśmy robić, chciałyśmy być po prostu szczęśliwe!

- Uważam, że dążenie do szczęścia to naturalna potrzeba człowieka - mówi Katarzyna Mirkowska z Braniewa. - Szczęśliwi ludzie dostrzegają radość w codziennych czynnościach, drobiazgach, otaczającym ich świecie. Fascynująca książka, miłe słowo od pracodawcy, smaczny obiad, ładna pogoda, rodzinne spotkanie, podróż… Do szczęścia potrzebne są zarówno rzeczy wielkie, jak i te maleńkie. Sekretem szczęśliwej kobiety jest to aby osiągnąć równowagę między tym, co robisz dla innych a tym, co robisz dla siebie. Otaczać się zadowolonymi z życia, oddanymi ludźmi, na których zawsze możemy liczyć. Zachować optymizm nawet w trudnych sytuacjach, bo to właśnie one są najlepszą lekcją o życiu. Dbać zarówno o duszę, jak i o ciało. A przede wszystkim nauczyć się czerpać radość z codzienności, szczególnie z prostych słów, czynności i gestów.

Pani Katarzyna pochodzi z Malborka. W szkole średniej poznała Roberta, swojego męża. W grudniu 1990 roku pobrali się i pani Katarzyna przeprowadziła się do Braniewa. Jest cudowną mamą dwójki dzieci: Kamili i Jakuba oraz babcią Michalinki. To bardzo aktywna kobieta, dla której rodzina jest najważniejsza. daje sens jej życiu i motywację, by cały czas się rozwijać, spełniać się zawodowo i realizować swoje marzenia.

- Motywacja jest tym, czego potrzebujemy aby móc wstawać każdego dnia i skupiać się na naszych obowiązkach i obranych celach. Do działania motywuje mnie przede wszystkim moja rodzina i ludzie, których spotykam na swojej drodze. Motywacja jest tym, czego każdy z nas potrzebuje aby móc wstawać każdego dnia i skupiać się na naszych obowiązkach i obranych celach. Trzeba znaleźć wewnętrzną motywację do spełnienia własnych marzeń. Być silną i sięgać po to, czego pragniesz. Wielki wysiłek z czasem doprowadzi do wspaniałych rezultatów.



Z wykształcenia pani Katarzyna jest ekonomistą. Wiele lat pracowała w zawodzie księgowej, od października 2019 jest skarbnikiem w Urzędzie Miasta Braniewo.

- Ciężko jest dźwigać kasę całego miasta - śmieje się. - Jest to trudne i odpowiedzialne zadanie. To kolejne wyzwanie w moim życiu.

Aktywność fizyczna jest od zawsze w życiu pani Katarzyny. Lubi biegać, spacerować, jeździć na rowerze i na nartach. Nie straszna jej też ani zimna woda, ani ujemne temperatury. Śnieg, mróz czy temperatura wody niewiele powyżej zera wcale jej nie przeszkadza. W tym roku zaczęła morsować i przyznaje, że jest fantastycznie.

- W lodowatej wodzie może się zanurzyć praktycznie każdy. Ja weszłam raz i spodobało mi się. Jestem już po 10 lodowatych kąpielach - śmieje się Katarzyna. - Morsowanie wspomaga spalanie nadmiaru kalorii i zbędnych składników w organizmie, co jest spowodowane koniecznością wytworzenia dodatkowej energii cieplnej, dlatego też mówi się, że morsowanie to „generalne sprzątanie – również infekcji”. Oczywiście morsowanie to nie tylko hartowanie w lodowatej wodzie, ale także sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz na poprawę humoru, podczas kąpieli uwalniają się bowiem endorfiny zwane hormonem szczęścia. To naprawdę spora dawka energii, zachęcam do spróbowania.

Zawsze elegancka i piękna. Choć ma 51 lat to wyglądu i energii pozazdrościć jej mogłoby wiele młodszych kobiet.

- By kobieta była piękna musi być szczęśliwa - tłumaczy. - Aby nasza uroda mogła rozkwitnąć, musimy traktować same siebie dobrze, z szacunkiem i akceptacją. Zamiast wyrzucać sobie wady i niedoskonałości, lepiej skoncentrować się na tym, co w nas wyjątkowe, cenne i wartościowe. Każda z nas bez wyjątku ma to w sobie! Nie każda z nas musi mieć 180 centymetrów wzrostu i być wychudzoną do granic możliwości modelką, by zasłużyć na słowo „piękna”. Kochajcie siebie, dbajcie o siebie i nie zapominajcie o sprawianiu sobie przyjemności, nie tylko w Dzień Kobiet! Pamiętajcie o tym, by się badać zawsze, nawet kiedy jesteśmy zdrowe. To bardzo ważne. Bo wiele z nas wciąż zbyt rzadko się bada – wstydzimy się, boimy, ignorujemy niepokojące objawy i do lekarza zgłaszamy się, kiedy choroba jest już zaawansowana. Dbajmy o swoje zdrowie i życie, kochajmy, bądźmy aktywne i cieszmy się każdą chwilą jaką daje nam los!

W życiu tak naprawdę liczy się to, żeby ludzie, byli szczęśliwi, zdrowi i mogli realizować swoje pasje. Żeby umieli się szanować i potrafili się tolerować.

- Wszyscy chcemy czuć się potrzebni i kochani. Potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, ciepła i nadziei w ciężkich chwilach. Zawsze powinniśmy kierować się własnym sercem, lecz słuchać też naszych współpracowników i bliskich. Trzeba cieszyć się z tego co mamy, bo szczęśliwym nie jest ten, kto ma wszystko, ale ten, kto cieszy się z tego, co ma. A my tak często lubimy narzekać i koncentrować się na „brakach”, nie widząc tego, co „mamy”. Trzeba być życzliwym, uśmiechniętym, spełniać się i realizować swoje pasje. I nie zapominać o ludziach, którzy są obok nas. Kochać ich i akceptować takimi jakimi są.

Joanna Karzyńska