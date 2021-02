Tomasz Sielicki: Odbudowa starówki to szansa dla całego miasta

Po pierwsze jakiś czas temu odbyła się wspomniana rozmowa z ekspertami.

– Z pewnością brakuje nam osobistych spotkań i szczegółowych dyskusji, ale dzięki możliwościom komunikacji na odległość w ostatnim czasie zorganizowaliśmy kolejne spotkanie w formule on-line. Miało ono przede wszystkim charakter organizacyjny i dotyczyło metodyki prowadzenia badań naukowych, które będą poprzedzać późniejsze prace projektowe i inwestycyjne – relacjonuje burmistrz Braniewa.

Tomasz Sielicki zaznacza, że temat odbudowy starego miasta jest bardzo złożony, bo starówka to m.in. rynek z ratuszem, zamek biskupi, mury obronne, czy teren fosy miejskiej.

Czego dotyczyło więc ostatnie spotkanie?

– Nasza dyskusja skupiła się przede wszystkim na dwóch ważnych elementach – rynku z ratuszem oraz Placu Strażackim. Pierwszym etapem działań na tych obszarach będzie przeprowadzenie badań archeologiczno-architektonicznych, które są jedyną szansą na poznanie poszczególnych faz rozwoju tych kwartałów, rozplanowania zabudowy, form obiektów występujących na tym terenie oraz pozyskania zabytków kultury materialnej – wylicza burmistrz.

Etap drugi to opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy placu Strażackiego. Najlepsze rozwiązanie zostanie wyłonione w formie konkursu.

– Jeżeli chodzi o ratusz, to proces opracowania projektu i odbudowy zostanie poprzedzony pracami studialnymi w formie projektu prowadzonego pod kierownictwem dr hab. inż. arch. Jana Salma, profesora na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Liczymy, że otworzy to drogę do nowego i świeżego spojrzenia na realizację tego ważnego dla nas przedsięwzięcia – informuje Tomasz Sielicki.



Na spotkaniu poruszony został także temat dotyczący możliwości i sposobów pozyskania środków na prowadzenie prac badawczych i naukowych na przedmiotowym terenie.

Olbrzymie zniszczenia wojenne i prowadzona w latach 50. rozbiórka zniszczonych budynków oraz wprowadzenie do śródmieścia zabudowy blokowej, doprowadziły do utraty kulturowej funkcji identyfikacyjnej starówki – zauważa Tomasz Sielicki. – Prace związane z odbudową mają na celu przywrócić staremu miastu historyczny charakter „centrum”, rozwinąć tu funkcje mieszkaniowe, handlowe oraz usługowe. W konsekwencji poprawi to jakość życia mieszkańców oraz znacząco podniesienie prestiż naszego miasta – przekazuje burmistrz.

I podsumowuje: – Mamy nadzieję, że dzięki temu Braniewo stanie się bardziej atrakcyjne dla inwestycji, turystyki i jako miejsce stałego zamieszkania. Idealnym scenariuszem dla tych planów będzie skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie badań archeologicznych i innych niezbędnych opracowań naukowych. Następnie, wyłonienie w konkursie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która wskaże możliwości i wytyczy kierunki prowadzenia prac inwestycyjnych na terenie starego miasta, co w konsekwencji doprowadzi do sprawnej i szybkiej planowanej odbudowy.

