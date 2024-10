Chcemy dalej czuć i żyć!

W Polsce działają setki UTW. Ich liczba systematycznie się zwiększa, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu seniorów edukacją i aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Uniwersytety trzeciego wieku umożliwiają seniorom rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, a także utrzymywanie aktywności umysłowej i społecznej. Są miejscem, gdzie można spotkać ludzi z podobnymi pasjami, wymieniać się doświadczeniami oraz aktywnie spędzać czas.Uniwersytet trzeciego wieku to dobre rozwiązanie dla osób, które przeszły na emeryturę i ciężko znoszą bezczynność. Brak zajęcia, uczucie bezużyteczności i bezsensu życia to częste przyczyny depresji starszych osób, zaś mniejsza aktywności fizyczna związana z nieustannym przebywaniem w domu to źródło podupadania na zdrowiu.Dlatego w wielu krajach w ramach aktywizacji seniorów i przeciwdziałania ich wykluczeniu ze społeczeństwa z powodu wieku tworzy się miejsca oferujące różnego rodzaju szkolenia, kursy i warsztaty. Chociaż idea ta nie powstała w Polsce, to jednak w naszym kraju jest również bardzo popularna.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Braniewie zaistniał w 2006 roku przy stowarzyszeniu Pomocna Dłoń. Oficjalnie jako samodzielne stowarzyszenie funkcjonuje od 2016 roku. Od wielu lat oferuje swoim członkom rozmaite formy ustawicznego dokształcania, rozwoju ciała i umysłu. Na warsztatach, zajęciach praktycznych i spotkaniach seniorzy odkrywają swoje talenty, urzeczywistniają pasje i uczą się nowych, praktycznych rzeczy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. UTW to nie tylko nauka, ale też integracja jej członków, osób pochodzących z odmiennych środowisk, o zróżnicowanych zainteresowaniach, wykształceniu i w różnym wieku.— Uniwersytety trzeciego wieku są otwarte dla wszystkich seniorów, bez względu na wykształcenie czy wcześniejszą ścieżkę zawodową. Jedyne ograniczenie stanowi wiek, który uprawnia do uczestnictwa. U nas jest to 55+ — mówi Krystyna Jarmałkowicz prezes UTW w Braniewie . — Uniwersytet trzeciego wieku to idealne rozwiązanie dla seniorów, którzy są aktywni, nie znoszą bezczynności i mimo przejścia na emeryturę chcą poszerzać swoją wiedzę. Nasz uniwersytet to grupa około 70 osób. Staramy się spędzać bardzo aktywnie czas. Organizujemy wykłady, spotkania z ciekawymi osobami, różne warsztaty. Jeździmy na koncerty, do teatru, na wycieczki. Mamy zajęcia zumby, tańca latino, zajęcia na basenie oraz nordic walking. Mamy też grupę teatralną. Współpracujemy z urzędami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.W ubiegłym roku członkowie UTW w Braniewie zwiedzali Bułgarię, natomiast niedawno byli na wycieczce w Hiszpanii. Teraz natomiast udali się na 4-dniowy wyjazd do Wrocławia.— Barcelona — dla jednych uczestników podróż życia, dla innych kolejna atrakcyjna wycieczka — mówią seniorzy z UTW w Braniewie. — Mieliśmy możliwość osobiście i namacalnie zobaczyć największe dzieła Gaudiego wpisane przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kultury. Chodzi o Sagrada Familia, park Güell i Magiczną Fontannę. Zobaczyliśmy oryginalne obrazy największych światowych malarzy: Picassa, Salvadora Dali i wielu innych. Odwiedziliśmy miasto Figueres, miejsce urodzenia Salvadora Dali i muzeum poświęcone jego twórczości. Wjechaliśmy stromą drogą nad przepaścią na wysokość 720 m na górę Montserrat, do sanktuarium Czarnej Madonny. Zwiedziliśmy wiele pięknych kościołów. Najcenniejszy zabytek to katedra Świętej Eulalii z XIII wieku. Zwiedziliśmy kilka bardzo starych starówek, niektóre pochodzące aż z III w. p.n.e. Weszliśmy na stadion olimpijski, podziwialiśmy znicz olimpijski z olimpiady w 1992 roku. Widzieliśmy Krzysztofa Kolumba na jego cokole, pospacerowaliśmy po Las Ramblas — głównym deptaku Barcelony. Był też i relaks na plaży nad Morzem Śródziemnym, były pokazy tańca flamenco i hiszpańskiej muzyki. Nie zabrakło też degustacji katalońskich potraw i wina. Zrobiliśmy milion zdjęć i pełni wspaniałych wrażeń wróciliśmy do domu.Po przejściu na emeryturę wiele osób ma problem z zagospodarowaniem sobie wolnego czasu. Brak codziennych obowiązków, celów i dążeń szybko prowadzi do poczucia zagubienia. Wyczekiwany długo wolny czas staje się przekleństwem. Nie muszą jednak być skazani na bierne siedzenie przed telewizorem.Braniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku zachęca seniorów do wstąpienia w ich szeregi.— Zapraszamy do nas. Najważniejsze jest to, żeby nie siedzieć w domu — zachęca prezes UTW w Braniewie. — Na naszym uniwersytecie na seniorów czekają liczne aktywności sportowe: zajęcia z tańca, ruch w wodzie, pływanie, joga czy nordic walking. Wiele starszych osób boryka się z problemem samotności. Seniorzy szukają sposobu i miejsc nadających się do tego, by dalej się rozwijać i pielęgnować swoje pasje, poszukiwać wewnętrznego potencjału. Chcemy dalej czuć i żyć. Nasze stowarzyszenie jest swego rodzaju miejscem integracji tego środowiska. Właśnie tutaj na przestrzeni lat zawiązywały się znajomości i przyjaźnie. Chciałabym, żeby seniorzy wyszli z domów, żeby byli aktywni i integrowali się.