Nowe możliwości kariery w Luksemburgu - zapraszamy na spotkanie w Biskupcu!

Po sukcesie naszej wizyty w Grajewie, z dumą ogłaszamy, że otwieramy się na nowych pracowników i rozszerzamy nasze działania rekrutacyjne. Już 11 lutego zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Biskupca i okolic na wyjątkowe spotkanie, podczas którego przedstawimy nasze oferty pracy w Luksemburgu.

Dlaczego Luksemburg?



Kronospan Luxembourg to wyjątkowa okazja dla osób, które szukają stabilnej pracy, atrakcyjnych zarobków i możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku. Jako światowy lider w branży materiałów drewnopochodnych oferujemy:

- Stabilność i rozwój kariery – dzięki szkoleniom i możliwościom awansu.

- Konkurencyjne wynagrodzenie i benefity, takie jak pomoc w relokacji czy wsparcie w znalezieniu zakwaterowania.

- Pracę w międzynarodowym środowisku, gdzie można zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać umiejętności językowe.

- Doskonałą lokalizację – Luksemburg leży w sercu Europy, blisko Polski, z wygodnymi połączeniami do domu.

- Wyjątkową jakość życia – Luksemburg to kraj bezpieczny, nowoczesny i idealny do życia z rodziną.

Co oferujemy?

Podczas spotkania zaprezentujemy konkretne oferty pracy w Luksemburgu, dostosowane do różnych specjalizacji. Nasi przedstawiciele odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące warunków pracy, możliwości relokacji oraz rozwoju zawodowego. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda życie i praca w Luksemburgu oraz jakie wsparcie oferujemy naszym pracownikom.

Dlaczego warto nas odwiedzić?



- Poznasz szczegóły ofert pracy: Wszystkie propozycje będą dostępne na miejscu.

- Spotkasz naszych ekspertów: Dowiesz się, jakie są nasze wartości i jak możesz stać się częścią naszego zespołu.

- Dowiesz się więcej o pracy za granicą: Przybliżymy Ci procesy relokacyjne i codzienne życie w Luksemburgu.

Kiedy i gdzie?

11 lutego 2025 roku, Biskupiec.

Dokładna lokalizacja: Stara Kaflarnia, aleja Wojska Polskiego 1, 11-300 Biskupiec.

Nie przegap tej szansy! Niezależnie od tego, czy dopiero rozważasz pracę za granicą, czy aktywnie szukasz nowych możliwości – to spotkanie jest dla Ciebie.

Dołącz do nas i odkryj, co możemy razem osiągnąć. Zarezerwuj czas już dziś i odwiedź nas 11 lutego w Biskupcu!

