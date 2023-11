Miasto przekazało wojsku teren pod budowę domów

Jak informuje Urząd Gminy Bartoszyce: "Gmina Miejska Bartoszyce przekazała Agencji Mienia Wojskowego w formie darowizny teren przy nowo wybudowanej ulicy za nowym mostem z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe".

Podarowany przez miasto teren ma powierzchnię 9.193 m². Maja na nim stanąć budynki mieszkalne. Jak czytamy: Zgodnie z podpisanym dokumentem, AMW zobowiązała się do postawienia budynków wielorodzinnych w ciągu pięciu lat od dnia przekazania nieruchomości aktem notarialnym".

Wspomniany akt notarialny został już podpisany. Doszło do tego we wtorek 21 listopada 2023 r w Urzędzie Miasta Bartoszyce. Wydarzenie to poprzedziła uchwała, którą radni Rady Miasta Bartoszyce podjęli jeszcze w kwietniu tego roku, którą wyrazili zgodę "na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego w celu wybudowania budynków mieszkalnych."

Podczas podpisania aktu notarialnego Gmina Miejska Bartoszyce reprezentował burmistrz Piotr Petrykowski, a Agencję Mienia Wojskowego Ryszard Jaskólski.

