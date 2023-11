Nie zauważył kobiety na pasach

Rejony przejść dla pieszych to miejsca szczególne, dlatego wymagają szczególnej uwagi. Zbliżając się do przejścia kierowcy powinni zwolnić, rozejrzeć się i zatrzymać widząc osobę idącą po przejściu lub chcącą na nie wejść. Pieszy wchodząc na jezdnię również powinien się rozejrzeć, aby upewnić się czy nic nie nadjeżdża. To prawda, że pieszy ma pierwszeństwo, jednak trzeba zachować rozwagę - jeśli dojdzie do wypadku i uszczerbku na zdrowiu argument, że miałem pierwszeństwo schodzi na drugi plan.

Bardzo ważne jest używanie elementów odblaskowych. Piesi są wtedy widoczni z odległości kilkudziesięciu metrów, a to daje wystarczająco dużo czasu na reakcję i bezpiecznie wyhamowanie.

Niezachowanie tych elementów bezpieczeństwa skutkowało potrąceniem pieszej na przejściu dla pieszych na ul. Grota Roweckiego w Bartoszycach. Kobiecie na szczęście nic się nie stało.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 14 listopada. Padał deszcz. 74 – latek jadący osobowym renaultem nie zauważył przechodzącej przez przejście dla pieszych kobiety i ją potrącił. Tylko z uwagi na małą prędkość nic poważnego jej się nie stało. Mieszkaniec Gminy Sępopol był trzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 12 punktów karnych.

