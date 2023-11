O włos od tragedii. Na jezdni leżał pijany mężczyzna

Kompletnie niewidoczny, bez jakiegokolwiek elementu odblaskowego, w ciemnych ubraniach, i pod działaniem alkoholu, a do tego nie szedł drogą tylko na niej leżał. Ta wyprawa 60 – latka z Gminy Sępopol mogła skończyć się tragicznie.

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek po godz. 18:00 na drodze relacji Wiatrowiec – Pieny w Gminie Sępopol. Jadący tą trasą kierowca w ostatniej chwili zauważył leżącego na drodze mężczyznę i szczęśliwie zdołał wyhamować. Mężczyzną tym okazał się 60 – latek z pobliskiej miejscowości. Był tak pijany, że nie mógł utrzymać się na nogach. Nie miał odblasków i był w ciemnych ubraniach. Z uwagi na konieczność zapewnienia mu bezpieczeństwa policjanci zawieźli go do domu. Mieszkaniec Gminy Sępopol odpowie za wykroczenie poruszania się poza obszarem zabudowanym bez odblasków i stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przypominamy!

Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Posiadanie elementu odblaskowego sprawia, że kierowcy widzą pieszego nawet z odległości 150-200 metrów, wówczas mają więcej czasu na odpowiednią reakcję. Za niestosowanie się do przepisów, pieszy może zostać ukarany mandatem w wysokości do 100 złotych. Ta kwota wydaje się dość niska w porównaniu do śmiertelnego ryzyka, jakie ponosi pieszy. Wydaje się też bardzo wysoka w porównaniu do ceny odblasku, który można kupić już za kilka złotych i poprawić swoje bezpieczeństwo.

