Wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu. Jechał z trzeźwym kierowcą

W sobotę, 11 listopada przed południem policjanci z bartoszyckiej drogówki kontrolowali ruch na drodze krajowej nr 51. W okolicy Plęs zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę forda, który jak się okazało był nietrzeźwy. 25 – letni mieszkaniec Bartoszyc miał w organizmie ponad 0,8 promila alkoholu. Podróżował razem z trzeźwym kolegą, który miał uprawnienia i mógł prowadzić. Mężczyzna nie potrafił powiedzieć, dlaczego nie skorzystał z pomocy znajomego, który w rezultacie i tak odwiózł go do domu, bo to jemu policjanci przekazali auto pijanego mężczyzny. Lekkomyślny kierowca stracił prawo jazdy i za swoje zachowanie poniesie odpowiedzialność karną.

Kodeks karny pijanym za kierownicą przewiduje karę ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Kolejną dolegliwością jest obowiązkowe świadczenie w kwocie nie mniejszej niż 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej i zakaz kierowania na okres, co najmniej 3 lat.

Apelujemy: Piłeś? Nie jedź!

Kierujący, który wsiada za kierownicę po alkoholu naraża siebie i innych użytkowników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Alkohol, jako jedna z substancji psychoaktywnych znacząco wpływa na organizm człowieka m.in. rozprasza uwagę, zmniejsza zdolność postrzegania i dostrzegania kształtów, wydłuża też czas reakcji.

