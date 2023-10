Kolejna porażka Victorii

Bilans ostatnich czterech meczów ekipy z Barczewa robi wrażanie na kibicach, natomiast ligowych rywali musi przerażać. 8:0 z Vęgorią, 15:0 z Łyną, 10:0 z Jezioranami i 3:0 z Korszami. 12 punktów i bilans bramkowy 36:0!

W sobotę kolejną ofiarą Pisy stała się Vęgoria, a królem polowania został Bałdyga, zdobywając pięć goli. Ostatnim zespołem, który pokonał bramkarza z Barczewa, są Śniardwy - stało się to 30 września, kiedy to w Orzyszu Pisa wygrała jedynie 2:1.

I właśnie Śniardwy w 13. kolejce były rywalem Victorii - w poprzednim sezonie bartoszyczanie do końca walczyli o awans, tymczasem teraz wiele wskazuje na to, że ponownie będą do końca walczyć, tyle że tym razem będą się bronić przed spadkiem. W sobotę podopieczni trenera Zbigniewa Marczuka pojechali do Orzysza, ale już po trzech minutach musieli zmienić swoje przedmeczowe plany, bo po strzale Sobolewskiego gospodarze objęli prowadzenie. Co jakoś specjalnie nie dziwi, ponieważ Śniardwy bardzo rzadko zaliczają puste przebiegi, o czym świadczą ich ostatnie wyniki - 7:2, 2:0, 1:2, 1:2.

Dla odmiany bartoszyczanie ze zdobywaniem bramek mają olbrzymie problemy (pod tym względem równie słaba jest tylko Łyna). Nic więc dziwnego, że i tym razem piłkarze Victorii nie znaleźli drogi do bramki rywali. Najbliższy szczęścia był Przychodzki, który w 76. minucie trafił w słupek.

W drugiej połowie drugiego gola dla gospodarzy zdobył natomiast Kropiewnicki, w efekcie trzy punkty zostały w Orzyszu, a Victoria „umocniła” się na 13. miejscu w tabeli.

Zdecydowanie lepsze nastroje panują w Cresovii, bowiem beniaminek z Górowa Iławeckiego zapunktował w czwartym meczu z rzędu. Co prawda podopieczni trenera Mateusza Wierzbowskiego na wyjeździe jedynie zremisowali z przedostatnim zespołem tabeli, ale w Olsztynie zawsze źle im się grało. Po zdobyciu jednego punktu Cresovia awansowała na piąte miejsce!

* Warmia Olsztyn - Cresovia Górowo Ił. 0:0

* Śniardwy Orzysz - Victoria Bartoszyce 2:0 (1:0)

1:0 - Sobolewski (3), 2:0 - Kropiewnicki (51)

* Czarni Olecko - MKS Korsze 1:2 (1:1)

0:1 - Piotr Sawicki (9), 1:1 - Cichocki (10), 1:2 - Piotr Sawicki (80)

* Naki Olsztyn - Gwardia Szczytno 4:0 (2:0)

1:0 - Zwierzyński (2), 2:0 - Milewski (32), 3:0 - Samoraj (70), 4:0 - Milewski (77)

* Wilczek Wilkowo - GKS Stawiguda 2:0 (1:0)

1:0 - Miłoszewski (6), 2:0 - Harkot (66)

* Pisa Barczewo - Vęgoria Węgorzewo 8:0 (5:0)

Bramki: Bałdyga 5, Kierstan, Myszkowski, Wanda

* MKS Jeziorany - Łyna Sępopol (g. 13:30)

* Błękitni Pasym - Orlęta Reszel (g. 13:30)



*. 14. kolejka, 4 listopada (g. 13): Korsze - Łyna, Vęgoria - Jeziorany, Victoria - Pisa, Stawiguda - Śniardwy, Gwardia - Warmia, Orlęta - Naki, Czarni - Błękitni; niedziela: Cresovia - Wilczek (13).



GRUPA 1

1. Pisa 33 63:13

2. Orlęta* 31 40:16

3. Śniardwy 25 28:20

4. Korsze 23 32:23

5. Cresovia 20 20:15

6. Stawiguda 20 28:27

7. Naki 19 36:32

8. Czarni 18 25:26

9. Vęgoria 17 28:37

10. Wilczek 17 22:30

11. Błękitni* 16 27:21

12. Gwardia 14 20:29

13. Victoria 13 12:17

14. Jeziorany 12 23:50

15. Warmia 8 14:29

16. Łyna 6 12:45

* mecz zaległy