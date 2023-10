Przyszedł nietrzeźwy do pracy. Grozi mu grzywna lub areszt

W czwartek,19 października policjanci interweniowali w związku z podejrzeniem o nietrzeźwość jednego z pracowników gospodarczych obiektu handlowego. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość wskazanego mężczyzny. Okazało się, że 62 – latek z Bartoszyc był pijany - miał ponad 0,7 promila alkoholu.

Odpowiedzialność dyscyplinarna mężczyzny, to zagadnienie niepozostające w zainteresowaniu policji, jednak fakt podjęcia przez niego czynności zawodowych po alkoholu jest wykroczeniem zgodnie z art. 70§2 Ustawy kodeks wykroczeń. Ustawodawca przewidział za to przewinienie karę od 5 do 30 dni aresztu bądź grzywnę w kwocie do 5 tys. zł.

kpp/tom