Wielkie lanie w Sępopolu

Wynik mówi wszystko - stwierdza Paweł Dobrzyński, prezes Łyny. - Nasz trener chciał trochę pokombinować ze składem, no i trochę mu nie wyszło. Winę wziął więc na siebie, co nie zmienia faktu, że ponieśliśmy chyba największą porażkę w historii naszego klubu. Bardzo przykra sytuacja, jednak nie podejmujemy żadnych nerwowych ruchów. Chcemy dociągnąć tę rundę do końca, a potem pomyślimy, co dalej. Na pewno potrzebne są zmiany, na przykład w podejściu zawodników do treningów i meczów.

W trochę lepszym, ale tylko trochę, nastroju jest trener Zbigniew Marczuk, bo w Bartoszycach Victoria straciła zwycięstwo w szóstej doliczonej minucie!

- Przegrany remis - tak podział punktów w meczu z Wilczkiem ocenia bartoszycki szkoleniowiec. - Mieliśmy przewagę, może nie przygniatającą, ale jednak przewagę. Zdobyliśmy gola z rzutu karnego podyktowanego za faul bramkarza Wilczka, poza tym stworzyliśmy kilka innych okazji, z których co najmniej jedna powinna skończyć się bramką. Niestety, od dłuższego czasu mamy problem ze skutecznością - dodaje szkoleniowiec drużyny z Bartoszyc, która zapunktowała w trzecim meczu z rzędu.

Z kolei ekipa Naki doznała trzeciej porażki z rzędu, tym razem w Górowie Iławeckim. - Bardzo nas te trzy punkty cieszą - przyznaje trener Cresovii Mateusz Wierzbowski. - Olsztynianie przegrali, ale jest to bardzo mocna drużyna. Grają tam młodzi i wybiegani zawodnicy, jednak ostatecznie górą było nasze zaangażowanie. Poza tym mieliśmy pełną ławkę rezerwowych, a zmiennicy pokazali, że nie odstają od tych, którzy wybiegli w wyjściowej jedenastce.

* Łyna Sępopol - Pisa Barczewo 0:15 (0:10)

0:1 - Bałdyga (4), 0:2 - Iida (7), 0:3 - Szyszko (9), 0:4 - Iida (13), 0:5 - Bałdyga (22), 0:6 - Myszkowski (27), 0:7 - Buchholz (35), 0:8 - Bałdyga (36), 0:9 - Kierstan (40), 0:10 - Iida (45), 0:11 - Piasecki (48 samob.), 0:12, 0:13 - Bałdyga 55, 75), 0:14 Kierstan (82), 0:15 - Izdebski (85)

* Victoria Bartoszyce - Wilczek Wilkowo 1:1 (1:0)

1:0 - Kudlicki (18 k), 1:1 - Książek (90+6)

* Cresovia Górowo Ił. - Naki Olsztyn 3:0 (2:0)

Bramki: Tyryłło, Ciesielski 2

* MKS Korsze - MKS Jeziorany 6:1 (1:0)

1:0 - Piotr Sawicki (15), 2:0 - Piróg (47), 3:0 - Czepanko (48), 4:0 - Piotr Sawicki (53), 4:1 - Salwowski (62), 5:1 - Piotr Sawicki (77), 6:1 - Paweł Sawicki (83)

* Vęgoria Węgorzewo - Śniardwy Orzysz 2:7 (1:3)

0:1 - Tomaszewski (8), 1:1 - Zdobych (12), 1:2 - Kropiewnicki (33), 1:3 - Niecikowski (44), 2:3 - Galiniewski (58), 2:4 - Baran (64), 2:5 - Gałązka (83), 2:6 - Zatowski (89), 2:7 - Chmielewski (90+3)

* Gwardia Szczytno - Błękitni Pasym 2:1

* Orlęta Reszel - Czarni Olecko 6:1 (0:1)

0:1 - Kozłowski (34), 1:1 - Kuleszo (62), 2:1 - Bochno (66), 3:1, 4:1 - Bruj (68, 73), 5:1, 6:1 - Romańczuk (77, 80)

* GKS Stawiguda - Warmia Olsztyn 3:2 (2:1)



GRUPA 1

1. Orlęta 31 40:16

2. Pisa 30 55:13

3. Śniardwy 22 26:20

4. Stawiguda 20 28:25

5. Korsze 20 30:22

6. Cresovia 19 20:15

7. Czarni 18 24:24

8. Vęgoria 17 28:29

9. Naki 16 32:32

10. Błękitni 16 27:21

11. Gwardia 14 20:25

12. Wilczek 14 20:30

13. Victoria 13 12:15

14. Jeziorany 12 23:50

15. Warmia 7 14:29

16. Łyna 6 12:45