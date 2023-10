Dwóch 22-latków zatrzymanych z narkotykami

Zdarzenie miało miejsce wczoraj, 17 października około godziny 20. Policjanci z Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim podczas patrolu zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy widząc radiowóz zaczęli się nerwowo zachowywać. Mundurowi postanowili zatrzymać ich do kontroli. Mieszkańcy Górowa Iławeckiego posiadali zawiniątka, których wygląd i zapach sugerował, że są to narkotyki. Policjanci zatrzymali dwóch 22 – latków. Jeden z nich miał nieznaczną ilość suszu roślinnego, kolejny prawie 140 gramów różnych środków. Badanie ujawnionych substancji wskazało, że jest to marihuana, amfetamina i psychodeliczna substancja psychoaktywna o nazwie 2C – B.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnych celi. Dziś, 18 października zostali przesłuchani.

Zabezpieczone substancje zostaną przesłane do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane analizie. Policjanci wrócą do tej sprawy po otrzymaniu wyników ekspertyzy. Posiadanie narkotyków to przestępstwo, za które zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

kpp/tom