Wypadek drogowy na ścieżce rowerowej

Mówiąc wypadek drogowy mamy na myśli zderzenie się 2 aut, potrącenie pieszego bądź rowerzysty. Do takich wypadków dochodzi najczęściej. Jak się okazuje wypadek drogowy mogą też spowodować sami rowerzyści. Do „czołowego” zderzenia dwóch cyklistów, 37 – letniej kobiety i 63 – letniego mężczyzny doszło na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Bema w Bartoszycach. Jeden z mężczyzn trafił do szpitala.