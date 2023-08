Groził kobiecie i rzucał w nią kradzionymi chipsami

Agresywny, pijany i wulgarny 34 – latek wszedł do sklepu i zabrał z niego przekąski, po czym nie reagując na prośby o zapłatę wyszedł. Właścicielka sklepu zatrzymała go na zewnątrz. Szarpał ją i groził pozbawieniem życia.

Zdarzenie miało miejsce w środę, 2 sierpnia na ulicy Kętrzyńskiej w Bartoszycach. 34 – letni mężczyzna wszedł do sklepu spożywczego, zabrał z półki przekąski i ostentacyjnie, nie reagując na polecenie rozliczenia się za towar, wyszedł z dyskontu. Zatrzymała go właścicielka sklepu. Agresor rzucał w nią kradzionymi chipsami, obrażał i wyzywał, a do tego - w pewnym momencie oblał kradzionym ketchupem zaparkowany samochód. Nie uspokoił się nawet w obecności policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali agresora. Kryminalni przesłuchali świadków zajścia i przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonej 38 – latki.

Dziś, 4 sierpnia mężczyzna usłyszał zarzut gróźb karalnych i znieważenia właścicielki sklepu przy wskazaniu, że popełnione przez niego czyny miały charakter chuligański. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zakazie zbliżania się 34 – latka do pokrzywdzonej kobiety. Mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Mieszkaniec Bartoszyc poniesie też konsekwencje wykroczenia kradzieży sklepowej, za co grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności bądź aresztu.

kpp/tom