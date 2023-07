Bartoszycka jedenastka

* Reduta Bisztynek - Victoria Bartoszyce 0:11

Gole dla gości: Figat 3, Gajkowski 2, Pryszczepko 2, Kozera 2, Pawłowski 2

Teoretycznie między tymi dwoma zespołami jest różnica jednej klasy, ale w rzeczywistości jest znacznie większa, bo trzeba pamiętać, że Victoria zajęła drugie miejsce w okręgówce, do końca walcząc w barażach o awans do IV ligi, natomiast Reduta spadła do klasy B, po czym uratowała się tylko dlatego, że grupa 1 klasy A została powiększona o dwa zespoły.

I tę różnicę było widać podczas piątkowego sparingu.