Pijani jechali quadem. Wylądowali w rowie. Nikt nie przyznaje się do kierowania

Wycieczka quadem dwóch pijanych mężczyzn zakończyła się w rowie. 39 – latek oddalił się z miejsca zdarzenia, a jego 53 – letni kompan ukrył się w polu rzepaku. Żaden z nich nie przyznał się do kierowania pojazdem.

W środę, 19 lipca po godz. 20:00 doszło do wypadku z udziałem quada. Ze zgłoszenia wynikało, że na trasie Bartoszyce – Tolko w rowie leży quad, a obok niego mężczyzna. Kolejny uczestnik tego zdarzenia miał oddalać się w kierunku wsi. Policjanci we wskazanym miejscu zastali tylko czterokołowca. Przeszukali przyległy obszar i ruszyli w kierunku Tolka. Tam napotkali 39 – letniego mężczyznę, który jechał pojazdem. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Twierdził, że jechał quadem z mężczyzną, którego nie zna i nie wie, gdzie on może przebywać.

Policjanci i strażacy przeszukali okoliczne pole rzepaku, gdzie natrafili na drugiego mężczyznę. 53 – latek miał liczne obrażenia. Był pijany. Miał ponad 1,5 promila alkoholu. Przekonywał policjantów, że quadem kierował drugi mężczyzna. Z uwagi na obrażenia ciała trafił do szpitala. 39 – latek został zatrzymany w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu obaj zostaną przesłuchani.

Quad został zabezpieczony na parkingu strzeżonym.

Dochodzenie pomoże w ustaleniu przebiegu tego zdarzenia.

kpp/tom