Studenci z USA szkolą się w Górowie Iławeckim

Studenci ze Stanów Zjednoczonych szkolą się w polskich szpitalach. Pierwszym, do którego zawitali, to Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim. Adepci rehabilitacji zza "wielkiej wody" przyjechali tu na zaproszenie pochodzącego z Polski wykładowcy Andrzeja Miłosza.

— Chcę, by studenci z Ameryki zapoznali się z tym, jak funkcjonuje służba zdrowia w Polsce, w Europie Wschodniej. By poznali, jakie są techniki rehabilitacji, jakie jest podejście do tej profesji, by porównać, jak to pracuje w Stanach Zjednoczonych i jak w Polsce — wyjaśnia.

Warto wspomnieć, że szpital w Górowie Iławeckim niedawno wzbogacił się o budynek rehabilitacji neurologicznej. Tam pomoc znajdują pacjenci, którzy przebyli udar mózgu. Niestety, tego rodzaju schorzenia są coraz bardziej powszechne.

— Zależało nam na utworzeniu rehabilitacji neurologicznej, ponieważ na terenie województwa wciąż jest długi czas oczekiwania na taką usługę. Dzięki temu pacjent bezpośrednio po udarze będzie mógł trafić na kontynuację leczenia, czyli rehabilitację neurologiczną. Trzeba było podjąć zadanie i przygotować dobry projekt — mówiła dyrektor placówki Danuta Kunicka. — Każda placówka medyczna to nie tylko budynek, ale również wyposażenie i kadra.

— Pacjent po udarze mózgu powinien do nas trafić jak najszybciej, czyli do 30 dni od wypisania ze szpitala — podkreśla koordynator oddziału rehabilitacji neurologicznej Artur Wajs.

Studenci z Ameryki mogli także zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, który nabył górowiecki szpital. To m.in. urządzenia służące przywracaniu koordynacji ruchowej i ponownej nauki chodzenia. Specjaliści z lecznicy wykorzystują także do rehabilitacji wirtualną rzeczywistość.

— Jestem pod wrażeniem pomieszczenia z wirtualną rzeczywistością, gdzie pacjent może wykonywać ćwiczenia i koordynować swoje ruchy. Nigdy czegoś takiego nie widziałam — przyznała jedna ze studentem z Pensylwanii.

Amerykańscy studenci w ramach wizyty odwiedzą także placówki na Śląsku i w Małopolsce.

RAZ