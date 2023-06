Zdrzemnął się pod szpitalem. Okazało się, że jest poszukiwany

Bartoszyccy policjanci zostali wezwani do szpitala, gdzie przed wejściem leżał mężczyzna. Nie potrzebował pomocy medycznej, bo okazało się, że był pijany. I miał do odbycia karę pozbawienia wolności.

We wtorek, 27 czerwca policjanci udali się do szpitala powiatowego w Bartoszycach. Zgłoszono, że przed wejściem leży nietrzeźwy mężczyzna. Nie potrzebował pomocy medycznej i powiedział, że chciał tylko sobie odpocząć. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione wykroczenie. Mieszkaniec Gminy Bartoszyce będzie miał dużo czasu na odpoczynek. Trafił do policyjnej celi, skąd następnie został przewieziony do zakładu karnego.

kpp/tom