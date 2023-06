Łyna została w okręgówce

Pozostałe wyniki

* SKS Gwardia Szczytno - Żagiel Piecki 2:0 (w pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, więc to drużyna ze Szczytna awansowała do klasy okręgowej)

* Wałsza Pieniężno - Delfin Rybno 7:1 ( w pierwszym było 1:1, więc Wałsza awansowała do okręgówki)

* Orzeł Janowiec Kościelny - Kormoran Zwierzewo 3:0 (pierwszy mecz zakończył się wygraną Kormorana 3:2 i to Orzeł zagra w przyszłym sezonie w okręgówce)