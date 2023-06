20-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się do winy

20 – letni mieszkaniec Bartoszyc dokonał licznych kradzieży sklepowych. Jego łupem padały zarówno perfumy, alkohol oraz środki czystości, jak również sprzęt RTV czy elektronarzędzia. Łączna wartość skradzionych przedmiotów to blisko 12.800 zł. Część ukradzionego mienia udało się odzyskać. Policjanci nie mieli również problemu z ustaleniem danych personalnych mężczyzny, ponieważ to nie pierwsza jego kradzież. 20 - latkowi przedstawiono aż 9 zarzutów, do wszystkich się przyznał. Teraz sąd zdecyduje jaką karę poniesie za przestępstwa, których się dopuścił.

kpp/tom