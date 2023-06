Nie chcieli, ale musieli i trafili do celi

57–letni mieszkaniec gminy Górowa Iławeckiego i 52–letni mieszkaniec Sępopola to kolejne osoby, które dobrowolnie nie stawiły się do zakładu karnego. W miniony weekend zostali zatrzymani przez policjantów i doprowadzeni do zakładu karnego, gdzie rozliczą się z wymiarem sprawiedliwości.

W niedzielę 25 czerwca policjanci zatrzymali dwie osoby poszukiwane do odbycia kar pozbawienia wolności. Pierwszą z nich jest mieszkaniec gminy Górowa Iławeckiego. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Był on poszukiwany przez sąd do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z przestępstwem, które popełnił.

57–latek nie miał zamiaru sam zgłosić się do zakładu karnego. Gdy funkcjonariusze przyjechali do jego domu, mężczyzna nie był zaskoczony. Został zatrzymany, a teraz najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym.

Drugą osobą zatrzymaną tego dnia był mieszkaniec Sępopola.

Podczas legitymowania mężczyzny okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary, w związku z nieopłaconą przez niego karą grzywny.

Policjanci zatrzymali 52–latka. Trafił on do policyjnej celi, skąd następnie został przewieziony do zakładu karnego.

Informacja KPP