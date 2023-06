Cenne zwycięstwo Łyny

PIŁKA NOŻNA\\\ Łyna Sępopol zrobiła spory krok na drodze do pozostania w klasie okręgowej. W pozostałych trzech parach wynik rywalizacji zespołów z okręgówki i wicemistrzów klasy A jest sprawą otwartą.

* Łyna Sępopol - Kłobuk Mikołajki 6:3 (1:2)

0:1 - Serowik (37), 1:1 - Naruszewicz (42), 1:2 - Zacharewicz (45+1), 2:2 - Antczak (55), 3:2 - Naruszewicz (62), 4:2 - Antczak (76), 5:2 - Naruszewicz (83), 5:3 - Gawliński (88), 6:3 - Antczak (90+1)

Pierwsza połowa przybliżyła Łynę do klasy A, ale po przerwie piłkarze z Sępopola wzięli się ostro do roboty, a królami polowania okazali się Naruszewicz i Antczak, którzy zdobyli po trzy gole.

Teraz - by utrzymać się w klasie okręgowej - Łyna w środowym rewanżu nie może przegrać więcej niż dwoma bramkami. Oczywiście każde zwycięstwo i remis także zadowoli podopiecznych Rafała Naruszewicza, grającego szkoleniowca Łyny.

INNE WYNIKI BARAŻÓW

* Delfin Rybno - Wałsza Pieniężno 1:1

* Żagiel Piecki - Gwardia Szczytno 0:0

* Kormoran Zwierzewo - Orzeł Janowiec Kościelny 3:2

* Mecze rewanżowe zostaną rozegrane 28 czerwca o g. 17.