Victoria zagra w barażach

* Mazur Pisz - Victoria Bartoszyce 2:5 (1:1)

0:1 - Gajkowski (30), 1:1 - Wasiulewski (37 k), 2:1 - Sokołowski (49), 2:2, 2:3, 2:4 - Gajkowski (58 k, 61, 70), 2:5 - Kurywczak (75)

Przed wyjazdem do Pisza Paweł Miłoszewski, trener Victorii, liczył na zwycięstwo, chociaż zakładał, że łatwo nie będzie, bo gospodarze ambitnie bronią się przed spadkiem. Jednocześnie grający szkoleniowiec bartoszyczan uważał, że walcząca o drugie miejsce Vęgoria nie zdoła na wyjeździe pokonać lidera, który co prawda awans już ma w kieszeni, ale na pewno z tego powodu meczu z węgorzewskim zespołem nie odpuści. No i dokładnie stało się tak, jak przewidział Paweł Miłoszewski, czyli jego zespół wygrał, chociaż miał spore problemy, natomiast Vęgoria w Ełku zdobyła tylko punkt. Biorąc pod uwagę zwycięską passę Mazura taki wynik jest sporym sukcesem gości, ale jednocześnie zamyka im drogę do barażów o IV ligę, bo kolejkę przed końcem sezonu ich strata do Victorii wzrosła do pięciu punktów.



* Łyna Sępopol - Błękitni Pasym 2:1 (0:0)

1:0 - Naruszewicz (71), 1:1 - Stępień (83), 2:1 - Antczak (88)

Łyna rozpoczęła rundę wiosenną od... 11 porażek, w efekcie znalazła się w strefie spadkowej, ale od 27 maja ekipa z Sępopola wreszcie zaczęła punktować, wygrywając u siebie 3:1 z Roną i 6:1 na wyjeździe z Różnowem, czyli z dwoma klubami także zagrożonymi spadkiem. Jednak w sobotę poprzeczka zawisła znacznie wyżej, bowiem do Sępopola przyjechali Błękitni. Na boisku było jednak widać, że z jednej strony boiska jest zespół zmotywowany i desperacko broniący się przed spadkiem, a z drugiej ekipa, która już ma zapewnione piąte miejsce na koniec sezonu. Łyna walczyła zatem o ligowy byt, natomiast dla gości wynik nie był kwestią życia i śmierci, dlatego po przerwie w ekipie Błękitnych dostali szansę zawodnicy, którzy do tej pory rzadko pojawiali się na boisku. W efekcie zasłużone zwycięstwo odniosła Łyna, która teraz może się nawet utrzymać bez konieczności rozgrywania barażów. - Stanie się tak, jeśli w ostatniej kolejce w Olsztynie zdobędziemy minimum jeden punkt, a jednocześnie z III ligi nie spadną Concordia Elbląg i Sokół - wyjaśnia Paweł Dobrzyński, prezes Łyny. - Jeśli jednak któryś z tych zespołów zostanie zdegradowany, wówczas przed spadkiem będziemy się bronić w barażach.

* MKS Korsze - Śniardwy Orzysz 3:1

* Mazur Ełk - Vęgoria Węgorzewo 2:2

* Żagiel Piecki - Rona 03 Ełk 2:0

* Czarni Olecko - LKS Różnowo 4:0

* Orlęta Reszel - Warmia Olsztyn 1:1

* MKS Jeziorany - Wilczek Wilkowo 5:0

* 30. kolejka, sobota: Jeziorany Śniardwy (17), Wilczek - Orlęta (17), Warmia - Łyna (17), Różnowo - Żagiel (17), Rona - Victoria (17), Mazur P. - Mazur E. (17), Vęgoria - Korsze (17), Błękitni - Czarni (18).

GRUPA 1

1. Mazur E. 72 104:26

2. Victoria 65 81:24

3. Vęgoria 60 69:40

4. Korsze 57 80:44

5. Błękitni 54 59:39

6. Wilczek 46 62:73

7. Orlęta 45 51:58

8. Jeziorany 42 62:49

9. Warmia 36 63:63

10. Czarni 34 46:56

11. Śniardwy 32 50:78

12. Łyna 28 45:78

13. Żagiel 25 39:77

14. Różnowo 22 30:70

15. Mazur P. 22 41:76

16. Rona 21 34:65