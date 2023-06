Nieudany wyjazd Victorii i wygrana Łyny

Jeszcze niedawno Victoria była liderem, potem toczyła wyrównaną rywalizację z Mazurem Ełk, ale ostatecznie spadła na drugie miejsce w tabeli. Wydawało się, że zespół z Bartoszyc na pewno jednak zagra w barażach, tymczasem po porażce w Węgorzewie nie jest to już takie oczywiste. - Jeśli zremisujemy, wtedy raczej nikt już nam drugiego miejsca nie zabierze, ale jeśli Vęgoria wygra 2:0, wtedy nasza przewaga zmaleje do trzech oczek, na dodatek będzie miała lepszy bilans bezpośrednich meczów, bo u siebie pokonaliśmy ją tylko 1:0 - przed wyjazdem do Węgorzewa powiedział Paweł Miłoszewski, grający trener Victorii. Wicelider pojechał bez czterech podstawowych zawodników, no i przegrał 0:2. Tym samym walka o miejsce barażowe nabrała rumieńców.

Z innych wyników godne uwagi jest efektowne zwycięstwo Łyny w Rożnowie (6:1) oraz wygrana Żagla z Mazurem Pisz, co oznacza, że zagmatwana sytuacja na dole tabeli stała się jeszcze bardziej zagmatwana.



* Vęgoria Węgorzewo - Victoria Bartoszyce 2:0 (2:0)

* LKS Różnowo - Łyna Sępopol 1:6

* Żagiel Piecki - Mazur Pisz 2:1

* Śniardwy Orzysz - Wilczek Wilkowo 6:3

* Warmia Olsztyn - MKS Jeziorany 2:2

* Rona 03 Ełk - Czarni Olecko 0:1

* MKS Korsze - Mazur Ełk 0:5

* Błękitni Pasym - Orlęta Reszel 4 czerwca, 17:00



PO 28 KOLEJKACH

1. Mazur E. 71 102:24

2. Victoria 62 76:22

3. Vęgoria 59 67:38

4. Błękitni* 54 56:33

5. Korsze 54 77:43

6. Wilczek 46 62:68

7. Orlęta* 41 46:55

8. Jeziorany 39 57:49

9. Warmia 35 62:62

10. Śniardwy 32 49:75

11. Czarni 31 42:56

12. Łyna 25 43:77

13. Różnowo 22 30:66

14. Mazur P. 22 39:71

15. Żagiel 22 37:77

16. Rona 21 34:63

* mecz mniej