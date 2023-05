Śmiertelny wypadek w Gminie Bisztynek. Nie żyje 22-letni motocyklista

W czwartek, 25 maja około godz. 17:40 na drodze gruntowej prowadzącej z Wozławek do Gromków w Gminie Bisztynek, mężczyzna jadący motocyklem zderzył się czołowo z pojazdem BMW. 22 – latek jechał sam. Mężczyzna był nieprzytomny. Niestety podjęta na miejscu zdarzenia reanimacja nie odniosła skutku. Kierująca BMW jechała z dwójką pasażerów. 42 – latka została przewieziona do szpitala, jednak po przebadaniu została wypisana do domu ponieważ nie odniosła żadnych poważnych obrażeń. Pasażerom BMW nic się nie stało. Ciało mieszkańca Gminy Bisztynek na polecanie prokuratora zabezpieczono do sekcji zwłok.

Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku. Pojazdy trafiły na parking strzeżony. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 22 – letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na lewą stronę drogi gruntowej i doprowadził do zderzenia. Policjanci prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

kpp/tom