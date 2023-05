Poszukiwany wpadł podczas kontroli drogowej, ale miał szczęście

We wtorek, 9 maja w miejscowości Połęcze, policjanci ruchu drogowego, zatrzymali do kontroli kierującego mercedesem. Po sprawdzeniu danych mężczyzny okazało się, że był on poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną karę grzywny. 70-letni mieszkaniec Bartoszyc tłumaczył, że w tym dniu zapłacił ciążącą na nim karę, na dowód czego okazał potwierdzenie opłaty. Miał szczęście, bo zostałby aresztowany, a mógł dalej kontynuować swoją podróż.

kpp/tom