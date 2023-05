Krótko o piłce

KLASA A\\\ Wiadomo, że czas płynie, ale mimo to pewne sprawy są niezmienne. Dlatego Cresovia po raz kolejny wygrała, a Reduta po raz kolejny zaznała goryczy porażki. Chociaż jak co tydzień się przegrywa, to nawet do tej goryczy pewnie można się przyzwyczaić. Wiosenny „dorobek” zespołu z Bisztynka to 0:7, 0:1, 0:3 i 0:3...

* Kłobuk Mikołajki - Cresovia Górowo Ił. 1:2 (1:1)

0:1 - Ciesielski (27), 1:1 - (35 k), 1:2 - Piechota (90+2)

Był to bardzo ważny mecz dla układu tabeli, bo w razie zwycięstwa Kłobuk miałby tylko trzy punkty straty do Cresovii. Ostatecznie jednak całą pulę zgarnęli goście, dzięki czemu ich przewaga nad wiceliderem wzrosła do dziewięciu oczek.



* Pojezierze Prostki - Reduta Bisztynek 3:0 (1:0)

* Inne wyniki 16. kolejki: Fala Warpuny - Jurand Barciany 0:3, Pogoń Ryn - Orzeł Czerwonka 1:6, MKS Ruciane-Nida - Mazur Wydminy 1:1, pauza: KS Wojciechy.

* 17. kolejka, sobota: Reduta - Jurand (16), Wojciechy - Ruciane-Nida (16), Mazur - Pogoń (16), Orzeł - Pojezierze (17); niedziela: Kłobuk - Fala (14), pauza: Cresovia.

KLASA A

1. Cresovia 35 35:15

2. Kłobuk 26 42:25

3. Jurand* 24 42:24

4. Pojezierze 24 26:23

5. Wojciechy* 20 26:23

6. Ruciane-Nida 20 24:26

7. Orzeł* 17 31:29

8. Mazur* 16 24:37

9. Fala 16 29:43

10. Pogoń 14 39:56

11. Reduta* 13 20:37

* mecz mniej

LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY\\\ Wyniki 4. kolejki: Victoria Bartoszyce - Cresovia Górowo Iławeckie 3:1, Olimpia II Elbląg - DKS Dobre Miasto 7:0.

* 5. kolejka, niedziela: Huragan - Olimpia II (11), DKS - Victoria (13).

TRAMPKARZE

1. Olimpia II 7 13:3

2. Cresovia* 7 13:8

3. Victoria 6 7:7

4. Huragan 1 7:12

5. DKS 1 6:16

* mecz więcej

LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW\\\ 4. kolejka: Rominta Gołdap - Mamry Giżycko 5:3, Mazur Ełk - Tęcza Biskupiec 0:2, Granica Kętrzyn - Victoria Bartoszyce 6:0.

* 5. kolejka, sobota: Mamry Giżycko - Granica (g. 9); niedziela: Victoria - Polonia (11), Tęcza - Rominta (12), Orlęta - Mazur (12.30).



JUNIORZY

1. Granica* 9 21:3

2. Tęcza* 9 19:3

3. Rominta 7 13:12

4. Mazur 6 9:12

5. Victoria 4 11:14

6. Mamry 3 19:17

7. Wilczek* 3 8:7

8. Polonia** 3 6:13

9. Orlęta* 0 4:29

* mecz mniej ** 2 mecze mniej