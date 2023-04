Remis Victorii, pogrom Łyny

W Olecku Victoria prowadzenie objęła dopiero po przerwie i... - Chyba uwierzyliśmy, że ten mecz już mamy wygrany - przyznaje Paweł Miłoszewski, grający trener gości, który miał olbrzymi udział w bramce dla swego zespołu, bo to po jego strzale z rzutu wolnego piłka odbiła się od słupka, po czym dopadł do niej Włodarczyk i z kilku metrów zdobył gola. Co ciekawe był to jego pierwszy kontakt z piłką, bo zaledwie chwilę wcześniej wszedł na boisko.

Drugi klub z powiatu bartoszyckiego zderzył się ze ścianą. Co prawda działacze Łyny przed meczem z wiceliderem zapowiadali zdobycie punktu lub nawet punktów, ale rzeczywistość okazała się daleka od oczekiwać ekipy z Sępopola. Wynik 0:8 na długo zapamiętają miejscowi kibice. Nie da się ukryć, że sytuacja Łyny staje się coraz gorsza, bo przegrywa mecz za meczem i wiosną jeszcze nie zdobyła nawet jednego punkty. A jednocześnie punktują rywale z dołu tabeli: Żagiel Piecki - 12, Mazur Pisz - 8, Rona - 2, Różnowo - 4.

W tej sytuacji Mazur Ełk ma olbrzymią szansę na awans na pierwsze miejsce w tabeli - musi jedynie 3 maja w zaległym meczu ograć Ronę. Mazur zrówna się wówczas punktami z Victorią, ale zostanie liderem, bo ma lepszy bezpośredni bilans (wygrał 2:1 w Bartoszycach).

* Mazur Pisz - Wilczek Wilkowo 2:6

* Żagiel Piecki - Śniardwy Orzysz 4:0

* Czarni Olecko - Victoria Bartoszyce 1:1

* Łyna Sępopol - Mazur Ełk 0:8

* Orlęta Reszel - MKS Korsze 3:0

* MKS Jeziorany - Vęgoria Węgorzewo 1:1

* Warmia Olsztyn - Rona 03 Ełk 3:1

* Błękitni Pasym - LKS Różnowo 1:0



* 3 maja odbędą się zaległe mecze z 16. kolejki (wszystkie zaczynają się o g. 17): Śniardwy Orzysz - Vęgoria Węgorzewo, MKS Korsze - Mazur Pisz, Mazur Ełk - Rona 03 Ełk, Żagiel Piecki - Błękitni Pasym, Łyna Sępopol - Wilczek Wilkowo.



PO 23 KOLEJKACH

1. Victoria 56 68:14

2. Mazur E.* 53 80:22

3. Błękitni* 46 47:25

4. Vęgoria** 45 50:27

5. Korsze* 41 64:36

6. Orlęta 37 40:47

7. Wilczek* 37 51:53

8. Jeziorany 31 46:41

9. Warmia 28 51:52

10. Śniardwy* 28 38:54

11. Czarni 24 38:53

12. Łyna* 19 30:58

13. Różnowo* 19 22:48

14. Mazur P.* 15 29:59

15. Rona* 15 24:51

16. Żagiel* 14 29:67

* mecz mniej ** 2 mecze mniej