Wezwała policję i schowała się w szafie

Domownicy jednego z mieszkań w Bartoszycach urządzili imprezę. Najpierw wspólnie imprezowali, później się pokłócili, a dwóch kolejnych uczestników z tej imprezy trafiło do policyjnej celi, bo byli poszukiwani.

W niedzielę 16 kwietnia przed godz. 2:00 policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie Bartoszyc. Zgłaszającą była kobieta.

Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, będący w mieszkaniu mężczyzna, nie miał zamiaru otworzyć im drzwi. Mówił, że w domu nie ma żadnej kobiety.

Po chwili jednak 31–latek zreflektował się i wpuścił funkcjonariuszy do mieszkania. Policjanci sprawdzili pomieszczenia, a zgłaszającą znaleźli... w szafie, w której się przed nimi schowała. Jak ustalili policjanci, nic jej się nie stało, kobieta była jedynie pod wpływem alkoholu.

Na miejscu zastano również innych uczestników imprezy, jednak dla nich ta noc nie skończyła się zbyt dobrze. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że jeden z nich, 21–letni mieszkaniec gminy Bartoszyce, nie opłacił grzywny, za co sąd orzekł mu zastępczą karę pozbawienia wolności.

Drugi uczestnik imprezy to 28–letni mieszkaniec Bartoszyc, który nie miał zamiaru stawić się na wezwanie do prokuratury i został wydany za nim nakaz zatrzymania i doprowadzenia.

Obaj mężczyźni prosto z imprezy trafili do policyjnej celi.