Dwa niebezpieczne znaleziska w Bądlach

Podczas praz przy powiększaniu stawu natrafiono na przedmioty przypominające pociski. Policyjny pirotechnik potwierdził, że to niebezpieczne pozostałości minionej wojny.

Wczoraj, 3 kwietnia do bartoszyckiej komendy wpłynęło zgłoszenie o odnalezieniu dwóch podejrzanych przedmiotów w miejscowości Bądle, Gmina Górowo Iławeckie. Podczas prac związanych z powiększeniem stawu, wykopano jeden niewybuch, zaś drugi został znaleziony w pobliżu stawu. Na miejsce został skierowany policyjny pirotechnik, który potwierdził, że są to dwa granaty wraz z zapalnikami. Do czasu przyjazdu saperów, miejsce odnalezienia niewybuchów było zabezpieczane przez policjantów. Znaleziska zostały zabrane przez patrol saperski w celu detonacji w kontrolowanych warunkach.

Pamiętajmy, że przedmioty, których pochodzenia oraz właściwości nie jesteśmy pewni mogą być elementami niebezpiecznymi. W przypadku znalezienia takich przedmiotów nie należy ich podnosić, przenosić w inne miejsce, należy zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczną odległość od przedmiotu oraz wezwać na miejsce odpowiednie służby, które zabezpieczą niewybuch. Wojskowe materiały wybuchowe i chemiczne nie tracą właściwości z biegiem lat i są odporne na działanie wody.

