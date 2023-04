Zbierają podpisy do ostatniej chwili

Tylko do wtorku 4 kwietnia będzie można podpisać się pod wnioskiem pod przeprowadzenie w Bartoszycach w sprawie odwołania burmistrza z funkcji przed upływem kadencji. Inicjatorzy akcji zebrali minimalną ilość sygnatur mieszkańców.

Część mieszkańców Bartoszyc chce zadecydować jeszcze przed wyborami samorządowymi, czy obecny burmistrz Piotr Petrykowski będzie nadal rządził ich miastem. Inicjatorzy przeprowadzenia referendum w tej sprawie zebrali co najmniej minimalną – wynoszącą 1770 - wymagana prawem liczbę podpisów, by zorganizować takie głosowanie jeszcze w tym roku. Ile podpisów będzie ostatecznie, tego jeszcze nie wiadomo. Swoją sygnaturę będzie można złożyć pod wnioskiem do ostatniej chwili.

„We wtorek składamy listy poparcia referendum do Komisarza Wyborczego - to ostatni moment na złożenie podpisu i oddanie kart! Zapraszamy” - informują inicjatorzy na facebook’owej stronie Referendum 2023 Bartoszyce.

Po złożeniu wszystkich zebranych podpisów w Krajowym Biurze Wyborczym w Elblągu, Komisarz Wyborczy będzie miał 30 dni na ich weryfikację. Jeśli wszystko będzie zgodnie z prawem, to ogłosi termin przeprowadzenia referendum. Powinno to nastąpić przed końcem sierpnia 2023 roku.

— Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wydanie postanowienia przez Komisarza Wyborczego choć już teraz chcemy zachęcić mieszkańców Bartoszyc do wzięcia udziału w referendum, gdyż głęboko wierzymy, że zostanie ono przeprowadzone — mówi Gabriela Bogusławska, pełnomocniczka inicjatorów głosowania w sprawie odwołania burmistrza.

Przypomnijmy, że poprosiliśmy burmistrza o komentarz w tej sprawie. Na naszego maila otrzymaliśmy taką odpowiedź: "W odpowiedzi na wniosek dotyczący ewentualnego referendum informuję, że taki wniosek został złożony w Urzędzie Miasta Bartoszyce", poinformował nas sekretarz miasta Robert Pająk.

AKTUALIZACJA

Z ostatnich informacji podanych przez inicjatorów referendum wynika, że oficjalny termin, w którym można składać podpisy, to 11 kwietnia.

„4 kwietnia składamy wniosek, który możemy uzupełnić dodatkowymi podpisami” - podkreślają.