Victoria poskromiła Wilczka

Przed wyjazdem do Wilkowa bartoszycki szkoleniowiec przypomniał, że Victoria nie wygrała tam już od dziesięciu lat, więc on chce tę fatalną passę przerwać. No i zrobił to w iście mistrzowskim stylu, bowiem bartoszycki lider wygrał aż 5:1.

Często można usłyszeć z ust komentatorów sportowych, że jakiś zawodnik lub klub „ma liczby”, co oznacza, że zdobywa dużo punktów/bramek/asyst/medali. Stosując tę terminologię, bez wątpliwości można stwierdzić, że Victoria też ma liczby, bo odniosła 5 kolejnych zwycięstw, w których zdobyła, uwaga, 26 bramek, tracąc tylko dwie!

Podopieczni Miłoszewskiego ewidentnie wspięli się na poziom, jakiego w Bartoszycach dawno nie widziano. W 19 meczach zdobyli już 46 punktów przy bilansie bramkowym 59:12, natomiast w całym poprzednim sezonie (30 meczów) wywalczyli tylko 43 oczka (bramki 40:39)!

W 19. kolejce ciekawie było także w Korszach, gdzie gospodarze, których widziano w wąskiej grupie zespołów mających szansę na awans, trochę niespodziewanie przegrali z Błękitnymi. Co prawda zespół z Pasymia to ścisła czołówka grupy 1, lecz po zimowych zawirowaniach rundę wiosenną zaczęła bardzo słabo (0:3 z Victorią i 0:2 z Mazurem Ełk), dlatego raczej niewielu się spodziewało, że akurat w Korszach Błękitni się odbudują.

Powody do radości mają także w Piszu, bo Mazur odniósł drugie zwycięstwo z rzędu (bilans bramkowy 7:0!). W 16 wcześniejszych meczach piszanie zdobyli jedynie 7 punktów, a teraz wystarczyły im jedynie dwie kolejki, by niemalże podwoić ten wynik!

* Wilczek Wilkowo - Victoria Bartoszyce 1:5 (0:3)

0:1 - Kudlicki (34), 0:2 - Kurywczak (39), 0:3 - Kudlicki (44), 1:3 - Bandurow (70), 1:4 - Kudlicki (77), 1:5 - Niksa (80)

* Łyna Sępopol - Śniardwy Orzysz 0:1 (0:0)

* Warmia Olsztyn - Mazur Ełk 1:4 (1:1)

0:1 - Niecikowski (32), 1:1 - Maluchnik (44), 1:2 - Bierezowskij (50), 1:3 - Molski (74), 1:4 - Roman (82)

* MKS Korsze - Błękitni Pasym 1:3

0:1 - Dobrzyński (24), 1:1 - Harasim (31), 1:2 - Dobrzyński (51), 1:3 - Kępka (87)

* Mazur Pisz - Rona 03 Ełk 2:0 (1:0)

1:0 - Barański, 2:0 - Sokołowski

* Orlęta Reszel - Czarni Olecko 4:0 (1:0)

1:0 - Romańczuk (45+1), 2:0 - Luchowski (61), 3:0 - Lewandowski (67), 4:0 - Kulesza (76)

* MKS Jeziorany - Żagiel Piecki 3:0 (1:0)

* LKS Różnowo - Vęgoria Węgorzewo odwołany

PO 19 KOLEJKACH

1. Victoria 46 59:12

2. Mazur E.* 41 61:18

3. Błękitni* 38 41:21

4. Vęgoria** 38 40:21

5. Korsze* 35 57:28

6. Wilczek* 34 41:39

7. Orlęta* 31 32:32

8. Jeziorany* 27 36:30

9. Śniardwy* 23 30:45

10. Łyna* 19 27:41

11. Czarni 19 27:44

12. Warmia 19 42:46

13. Różnowo* 15 18:43

14. Mazur P.* 13 25:50

15. Rona* 13 20:42

16. Żagiel* 5 18:62

* mecz zaległy ** 2 mecze zaległe