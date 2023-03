Wysokie zwycięstwo Bartoszyc

* BSMS Bartoszyce - Szczypiorniak II Olsztyn 40:22 (19:10)

W pierwszej rundzie bartoszyczanie trochę niespodziewanie przegrali w Olsztynie. Był to efekt ich błędów oraz wzmocnionego składu Szczypiorniaka, w którym zagrało wówczas kilku zawodników z pierwszoligowego zespołu.

Tym razem goście zagrali w drugoligowym składzie, więc mecz - poza kilkoma pierwszymi minutami, kiedy było 4:4 - był pod pełną kontrolą podopiecznych trenera Andrzeja Cichockiego.

Do przerwy gospodarze wypracowali 9-bramkową przewagę, a w drugiej połowie tę przewagę jeszcze podwoił. - Wynik mógłby być jeszcze wyższy, ale - widząc słabość rywali - zaleciłem grę szybką kontrą, no i sporo piłek chłopcy zepsuli. Generalnie był to mecz bez historii - uważa trener Cichocki.

W przyszły czwartek bartoszyczanie zagrają na wyjeździe z Czarnymi Olecko.

* Inne wyniki: MTS Kwidzyn - Szczypiorniak II Olsztyn 34:19 (18-7), Handball Czersk - SMS ZPRP II Kwidzyn 33:34 (15-18).